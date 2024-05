Predsednica Evropske komisije će od predsednika KIne zahtevati ‘fer konkurenciju’ u trgovini

Predsednica Evropske komisije Ursula fon der Lajen je najavila da će danas na sastanku s predsednikom Sijem Đipingom u Parizu zahtevati „fer konkurenciju“ u trgovini s Kinom.

„Moramo delovati kako bismo obezbedili da konkurencija bude fer i da nije iskrivljena“ – rekla je ona u noćašnjoj izjavi, objavljenoj nekoliko sati pre sastanka sa Sijem i predsednikom Francuske Emanuelom Makronom.

„Kina uz ogromne subvencije proizvodi više robe nego što prodaje zbog niske domaće potražnje. To dovodi do prevelike ponude subvencionisanih kineskih proizvoda, kao što su električna vozila i čelik, a to dovodi do nepoštene trgovine“ – ukazala je Fon der Lajen.

„Evropa ne može da prihvati takvu praksu koje narušavaju tržište i koja može dovesti do deindustrijalizacije u Evropi“ – upozorila je ona.

Fon der Lajen je navela da je u ranijim razgovorima s predsednikom Kine „jasno stavila do znanja da neravnoteže u pristupu tržištu nisu održive i da se moraju ispraviti“.

Evropska unija je pod pretnjom da će biti uhvaćena između američke i kineske privrede uz masovnu pomoć njihovih javnih vlasti, poslednjih meseci pojačala istrage kineskih državnih subvencija za nekoliko industrijskih sektora, posebno za električna vozila, optužujući Kinu za narušavanje konkurencije.

Trgovinski sporovi Brisela i Pekinga su mnogobrojni, a u Pekingu se istrage poslovanja Kine i negodovanje EU smatraju „protekcionističkim“ i loše su primljeni.

(Beta)

