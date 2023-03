Predsednica Privredne komore Crne Gore: Trgovinska saradnja sa Kinom bi mogla biti mnogo veća

Predsednica Privredne komore Crne Gore Nina Drakić izjavila je da bi trgovinska saradnja te zemlje i Kine mogla biti mnogo veća, posle rekordne prošlogodišnje od 343 miliona evra.

„Svakako da je taj disbalans jako veliki u korist uvoza robe iz Kine u odnosu na ono što su potencijali izvoza crnogorskih proizvoda na kinesko tržište. Imajući u vidu veličinu ekonomija dve zemlje, tu se teško može postići balans, ali možemo uraditi više kada je u pitanju izvoz crnogorskih proizvoda na kinesko tržište“, kazala je Drakić.

Navela je da statistički podaci pokazuju da Crna Gora u Kinu najviše izvozi aluminijum, olovo i vino, prenosi Kineska medijska grupa (CMG).

„Potražnja za poljoprivredno-prehrambenim proizvodima na kineskom tržištu je velika, tako da postoji mogućost da mi u našoj prehrambeno-prerađivačkoj industriji, posebno u mesnoj industriji, uradimo nešto da deo tih proizvoda bude plasiran na tržište Kine“, rekla je Drakić.

Ukazala je da je infrastruktura „definitivno preduslov razvoja svake ekonomije“ i da je za jačanje konkurentnosti crnogorske privrede neophodno „značajno unapređenje“ infrastrukture.

Drakić je rekla da je iz godine u godinu sve više kineskih turista koji posećuju Crnu Goru i ukazala na predviđanja da će do 2030. godine od petoro svetskih turista dvoje biti iz Kine.

„Moramo naći način kako da taj potencijal iskoristimo. Donosioci odluka treba da naprave ambijent kako bismo mogli da privučemo kineske turiste“, kazala je Drakić, i podsetila da je 2019. godine oko 74.000 turista iz Kine posetilo Crnu Goru i da su ostvarili oko 90.000 noćenja.

Navela je i da su Crnoj Gori značajna iskustva Kine u oblasti zelene ekonomije i digitalne transformacije.

„Mogućost saradnje u energetici je velika. Mi smo pred energetskom tranzicijom, odnosno, u narednim godinama svakako moramo ići ka diversifikovanju naše proizvodnje u oblasti energetike ka obnovljivim izvorima energije. Definitivno tu postoji ogroman prostor za saradnju“, kazala je Drakić.

Bivši ambasador Crne Gore u Kini Darko Pajović izjavio je da inicijativa „Pojas i put“ zapravo potiče iz 1978. godine, kada je tadašnji kineski lider Deng Sijaoping doneo prilično nepopularnu meru, da stvori Kinu otvorenu ka svetu.

„Bilo je verovatno veoma teško, u zemlji sa milijardu i 400 miliona stanovnika, odjednom otvoriti celom svetu prilično zatvorenu ekonomiju. Vizionarstvo Deng Sijaopinga išlo je jako daleko, on je već tada osnovao praktično Šendžen, koji vi danas znate kao dvadesetpetomilionski grad u kojem su sedište našle najveće kineske kompanije“, kazao je Pajović.

Naveo je da je Deng bio „veliki reformator, koji je bio osporavan u to vreme“, i dodao da se rezultat njegovog rada video mnogo kasnije, prenosi Kineska medijska grupa (CMG).

„Vizija je nešto što je zapravo Kini omogućilo da u prethodne četiri decenije ostvari ono što mi danas vidimo i što se danas zove modernom Kinom. Ona je 2001. godine pristupila Svetskoj trgovinskoj organizaciji, i dotadašnji godišnji rast koji je iznosio negde oko 6-7 odsto odjednom je bio dupliran“, kazao je Pajović.

Ocenio je da postoje četiri razloga zašto je Kina postigla „takav ekonomski uspeh“.

„Prvo i osnovno je otvaranje Kine ka svetu. Nije to bilo samo otvaranje granica, već i je i osnažilo veze sa velikim delom sveta. Zahvaljujući diplomatskim aktivnostima, Kina se povezala manje-više sa svim zemljama sveta. S druge strane, prvi put se krajem 1970-ih uvodi privatno vlasništvo, do tada nepoznat pojam za Kinu, sa mnogo manjim uticajem države nego u prethodnom periodu“, naveo je.

Treći faktor su, prema rečima Pajovića, strane investicije koje su počele 1980-ih, a četvrti „ogroman izvozni potencijal koji je Kina nagomilala u tom prethodnom periodu reformi“.

Pajović je rekao da je inicijativa „Pojas i put“ zapravo pokušaj da Kina zvanično obnovi svoje puteve svile koji su postojali hiljadama godina, jer je trgovina način života u Kini.

„Kina je danas sa 18.321 milijardom BDP-a druga zemlja u svetu. Danas je Kina najveći izvoznik radne snage, i praktično nijedna država, nijedan savez, politički ili ekonomski, ne može da joj parira. Kina danas ostvaruje saradnju sa preko 140 zemalja, a 2020. postala je prvi spoljnotrgovinski partner Evropske unije“, kazao je Pajović.

Naveo je da je projekat „Pojas i put“ pokrenut 2013. godine, sa ciljem „produbljivanja saradnje sa velikim brojem država“.

„Obuhvata čak 63 odsto svetske populacije i 150 država. Koliko je to bilo značajno za sve one zemlje koje su bile deo te inicijative, govori podatak da je trgovinska razmena išla od 1,01 do 2,3 triliona američkih dolara“, dodao je Pajović.

(Beta)

