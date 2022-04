Predsednik Svetske banke: Svet je suočen sa katastrofom zbog krize sa hranom

Malpas je u intervjuu za Bi-Bi-Si (BBC) rekao da rekordni rast cena hrane vodi stotine miliona ljudi u siromaštvo.

„To je humanitarna katastrofa, što znači da će se ishrana smanjiti. Ali onda to postaje i politički izazov za vlade koje ne mogu ništa da urade po tom pitanju, one to nisu izazvale i vide da cene rastu“, rekao je predsednik Svetske banke.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.