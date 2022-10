Predstavljanje AgTeć superklastera 10. oktobra u Beogradu

BEOGRAD – Trend osnivanja preduzeća i pokretanja start-apova pozitivno raste, i prema podacima Privredne komore Srbije i Agencije za privredne registre, registrovano je više od 83.000 privrednih subjekata, pravnih lica i preduzetničkih radnji, rekao je Tanjugu predstavnik PKS Vladimir Radovanović.

Radovanović, viši savetnik u sektoru za mala i srednja preduzeća PKS, rekao je da zbog rastućeg interesovanja, PKS u saradnji sa Biosensom u ponedeljak u hotelu „Crown plaza“ u Beogradu organizuje prvi superklaster „AgTeć“, gde će javnosti biti predstavljeni planovi za tehnološko-inovativnu oblast u poljoprivrednom sektoru.

„Predstavićemo šta to mi planiramo da uradimo u okviru tog AgTeć superklastera i na koji način želimo da unapredimo Startap ekosistem u kontekstu agrotehnologije. Pričaćemo o tome kako vidimo saradnju između velikih i malih proizvođača i kako ti tehnološko-inovativni start-apovi razvijaju tehnologije ili rešenje namenjeno agrosektoru“, najavio je Radovanović.

Zainteresovani će imati priliku da čuju govornike iz pet strateških oblasti, a to su pristup inovacionim resursima, globalno prisustvo, partnerstvo za rast, razvoj talenata, tehnološko liderstvo, kao i da se upoznaju sa zanimljivim projektima koji su u pripremi.

Što se tiče trenda pokretanja sopstvenog preduzeća i tehnoloških startapova, Radovanović kaže da interesovanje stalno raste, i da su u pitanju razne delatnosti, od IT industrije, do one tradicionalne.

„Što se tiče tehnološko-inovativnih startapova, tu su najznačajnije industrije poput blockčejna i gejminga, odnosno industrije video igara, a takođe vrlo atraktivna industrija jeste agrotehnologija odnosno AgTeć industrija. Mahom su u pitanju uslužne delatnosti, računarsko programiranje, biznis konsalting, drumski saobraćaj, zatim i kozmetički saloni, frizerski saloni i slično“, rekao je Radovanović.

On ističe i da 39 odsto od ukupnog broja pokretača startapova čine mladi ljudi, od 18 do 35 godina.

(Tanjug)

