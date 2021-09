Predstavljen novi projekat Digitalne Srbije „Preduzmi ideju“

BEOGRAD – Inicijativa „Digitalna Srbija“ danas je predstavila projekat „Preduzmi ideju“ kroz koji će uz podršku Američke organizacije za međunarodni razvoj (USAID) podržati preduzetnike i one koji će to tek postati na putu od inovativnih ideja do globalnih startap kompanija.

Konzorcijum okupljen oko ovog projekta vrednog preko 4,2 miliona dolara će se fokusirati na promociju preduzetničkih vrednosti, jačanje veza između akademske i poslovne zajednice, podsticanje multidisciplinarnog pristupa u razvoju inovacija i drugim temama važnim za dalji razvoj inovacionog ekosistema Srbije.

Na predstavljanju projekta, premijerka Ana Brnabić rekla je da je ovaj projekat nastavak svega što su Vlada Srbije i Inicijativa „Digitalna Srbije“ uradili u poslednjih nekoliko godina na digitalizaciji.

Istakla je da će taj projekat ohrabriti mlade na preduzetništvo i izrazila nadu da će on zadržati mlade u zemlji, ali i privući ljude iz inostranstva.

Brnabić je navela da je upravo Srbiji potrebno da razvija inovaciono preduzetništvo, što je, ukazuje, i suština ovog projekta.

„Sada se završava i izrada Strategije za razvoj startap ekosistema i startap kompanija, to rade upravo članice Inicijative Digitalna Srbija, tako da je to prva strategija koju razvija privreda u Srbiji, a koju će Vlada samo usvojiti“, podvukla je Brnabić.

Premijerka je istakla da je danas razgovarala i sa ministrom finansija Sinišom Mali o još jednom paketu poreskih olakšica ili podsticaja u inovacionom preduzetništvu.

Naglasila je da je Srbija danas jedna od najkonkurentnijih zemalja u Evropi za ulaganje u startap, inovacione kompanije ili u istraživanje i razvoj.

Podsetila je da od kada je 2016. osnovan Savet za informacione tehnologije i inovaciono preduzetništvo, zajedno sa Inicijativom „Digitalna Srbija“ i članovima te inicijative urađeno mnogo na digitalizaciji, navodeći da je uvedeno programiranje i kodiranje kao obavezan predemt u osnovim školama, povećan broj specijalizovanih IT odeljenja u srednjim školama.

Dodaje da je uloženo više od 100 miliona evra u infrastrukturu za startap kompanije i inovacione kompanije, da danas postoje četiri naučno-tehnološka parka u Srbiji, da su povećani kapaciteti tehničkih fakulteta, uvedeni novi master programi, ali i poreske olakšice za investiranje u istraživanje i razvoj, osnivanje startap kompanija…

Naglasila je da se sve to radi u cilju da se naša ekonomija transformiše sa one koja se bazira uglavnom na radno intenzivnim investicijama do ekonomije koja se zasniva na inovacijama, visokoj tehnologiji i znanju.

Ambasador SAD u Srbiji Entoni Godfri izrazio je zadovoljstvo što je USAID deo tog projekta i da može da podrži razvoj preduzetništva u Srbiji.

„Startapi i preduzetništvo mogu i treba da budu pokretač srpske privrede i drago mi što sam deo ovog projekta, koji ima za cilj da poboljša i proširi ekosistem za inovacije u Srbiji“, rekao je Godfri.

Istakao je da projekat „Preduzmi ideju“ ima za cilj da promeni način razmišljanja o preduzetništvu i pruža mogućnost mladima da steknu veštine potrebne da vode uspešne firme u Srbiji.

Cilj je, kaže, da se studenti i fakulteti usmere na veštine potrebne u biznisu, rešavanje problema, kreativnost i spremnost na rizik.

Amasador je naglasio da je Vlada SAD potpuno posvećena pomaganju građanima Srbije da se upuste u inovacije za privredni razvoj.

Direktor Inicijative „Digitalna Srbija“ Nebojša Đurđević rekao je da je projekat „Preduzmi ideju“ nastavak velikog posla koji je Inicijativa „Digitalna Srbija“ uradila u prethodnih nekoliko godina, ali i prilika da se veliki broj partnera Inicijative okupi oko tog projekta i ubrza ekosistem Srbije.

„Mi ćemo ovaj projekat voditi razmišljajući preduzetnički. Bićemo hrabri, uhvatićemo se u koštac sa problemima koji izgledaju nerešivi, pravićemo greške i učiti iz njih i postaćemo još ambiciozniji“, rekao je Đurđević.

Cilj projekta je, kaže, da se podrži razvoj preduzetničke kulture i načina razmišljanja, kao i tržišne orijentacije i fokusa na komercijalizaciju inovacija.

U nameri da inovativnim ljudima pomogne u procesu razvoja ideja projekat „Preduzmi ideju“ pokrenuli su Inicijativa „Digitalna Srbija“ i partnerske organizacije Startit, Fakultet organizacionih nauka, konsultantska kuća PwC, i Nova iskra, uz podršku USAID. Ovaj projekat će umrežiti privredu, obrazovne institucije, organizacije za podršku, istraživačke organizacije i relevantne institucije.

Inicijativa „Digitalna Srbija“ je nevladina i neprofitna organizacija sa strateškim ciljem razvoja jake, globalno konkurentne digitalne ekonomije u Srbiji, koja okuplja više od 35 kompanija članica, uključujući Microsoft, Nordeus, 3Lateral, FIS, Google itd.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.