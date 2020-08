Predstavljen projekat novog dispečerskog centra železnica Srbije, vredan devet miliona evra

Ministarka gradjevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Srbije Zorana Mihajlović, obišla je danas postojeći dispečerski centar „Infrastruktura železnice Srbije“ u stanici Ranžirna Makiš, u Beogradu, gde je predstavljen projekat izgradnje novog, jedinstvenog dispečerskog centra za upravljanje železničkim saobraćajem u zemlji, vredan devet miliona evra.

Stari centar su posetili direktor Ruskih železnica (RŽD) u Srbiji Mansurbek Sultanov, direktor „Infrastrukture železnice Srbije“ Nebojša Šurlan i ambasador Rusije u Beogradu Aleksandar Bocan-Harčenko.

Mihajlović je podsetila da se već nekoliko godina radi i ugovara ovaj projekat, kao i da se trenutna ulaganja u železnicu Srbije mere milijardama evra, odnosno da će iznositi sedam milijardi evra za sve projekte koji će se raditi, saopštilo je Ministarstvo.

„Rekonstruisali smo 550 kilometara regionalnih pruga, gradimo brzu prugu od Beograda do Budimpešte, počećemo izgradnju i brze pruge od Beograda do Niša i od Niša do Preševa. Zato nam je neophodan siguran sistem praćenja železničkog saobraćaja, a to je jedinstveni dispečerski centar, bez kojeg nije moguće imati takva ulaganja i upravljanje brzim i pouzdanim sistemom“, rekla je ona.

Mihajlović je navela i „da se pre 2012. godine nijedan evro nije uložio u železnice“, kao i da je „nula kilometara pruga rekonstruisano, jer je neko tada Srbiju hteo da izopšti iz regionalnog povezivanja i da je zatvori“.

„Da li je bilo neznanja, verujem da jeste, ali mnogo više namere da Srbija ne bude na glavnim koridorima. Svima nam je danas jasno da je za ovaj deo Evrope važno da se Srbija povezuje sa regionom i bude nezaobilazna saobraćajna ruta“, rekla je ona.

Mihajlović je dodala da je reč o operativno-nadzornom centru u Makišu, koji će imati tri regionalna centra – u Novom Sadu, Nišu i Požegi.

„Radimo sa jednom od najboljih svetskih kompanija, koja već nekoliko godina radi u Srbiji. Očekujem da radovi započnu sledeće godine i budu završeni tri godine od tada. Zajedno smo rekonstruisali i 77 kilometara pruge od Resnika do Valjeva, a nastavićemo i rekonstrukciju sve do granice sa Crnom Gorom, za koju je u toku izrada projektno-tehničke dokumentacije“, rekla je ona.

Ambasador Rusije Aleksandar Bocan Harčenko izjavio je da je veoma zadovoljan što se još jedan projekat realizuje u saradnji sa „Ruskim železnicama“, podsetivši da se u strateškom partnerstvu radi jedan od vodećih projekata u železnici.

„Bez sumnje projekat će biti završen u okviru planskih rokova i na nivou najboljih evropskih i svetskih standarda, kako imamo i mi u Rusiji“, rekao je on.

Direktor „Infrastruktura železnice Srbije“, Nebojša Šurlan, rekao je da će se projekat realizovati sa ruskim partnerom RŽD, koji već izvodi nekoliko projekata u Srbiji, podsetivši da je poslednji sistem za praćenje železničkog saobraćaja napravljen pre 40 godina.

„Ugovorena vrednost radova je devet miliona evra. Pripremljen je detaljni projektni zadatak. Radovi će se finansirati iz novog ruskog kredita. Novi dispečerski centar doprineće i povećanju nivoa bezbednosti i sigurnosti svih učesnika u saobraćaju“, rekao je on.

Direktor ogranka ruske kompanije RŽD u Srbiji, Mansurbek Sultanov, izjavio je da već sedam godina ova kompanija radi na projektima u Srbiji i da su oni još jedan dokaz prijateljstva dve zemlje i železničkih kompanija.

„Sve se radi na partnerski način i uz ogromno poverenje. Radovi će se završiti kvalitetno i u roku. Ovim projektom obezbedićemo i nova radna mesta i trening centar za buduće dispečere. Studenti sa Saobraćajnog fakulteta imaće priliku da se ovde obuče i da nastave da rade jedan ovako odgovoran posao. Sledeći korak je potpisivanje ugovora za početak izvodjenja radova“, zaključio je Sultanov.

(Beta)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.