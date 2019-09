Predstavljena rešenja iz obuke za energetske menadžere

BEOGRAD – U Privrednoj komori Srbije (PKS) danas su predstavljena energetski efikasna rešenja kao rezultat obuke energetskih menadžera u okviru projekta Euremnext koji se finansira iz programa EU.

Program je prvenstveno namenjen srednjim i velikim preduzecima, čija je godišnja potrošnja energije veća od 4.000 MWh i ima za cilj da unapredi znanja i veštine zaposlenih, koji već imaju iskustvo u oblasti energetike, kako bi mogli da prepoznaju potencijale za optimizaciju energetskih procesa u svojim kompanijama i postave konkretne ciljeve, čijom realizacijom ce ostvariti smanjenje troškova poslovanja.

Kako je rečeno, u okviru projekta Euremnext i izuzetnog odziva firmi izabrano je 17 predstavnika privrede.

Ideja je da polaznici nakon završene obuke budu u poziciji da na bazi analize trenutnog stanja energetskog bilansa, donesu bitne odluke u cilju poboljšanja energetske efikasnosti ili implementacije obnovljivih izvora energije u kompanijama, objašnjava Miroslav Lutovac, savetnik predsednika PKS.

On je naveo da je dobro što je obuka dala mogućnost polaznicima da daju predloge za poboljšanje sistema u svojim kompanijama i da su predstavljeni različiti primeri, od zamene rasvete, do štedljivih sistema, led sijalica, sisteme za upravljanje osvetljenjem, do komplikovanijih za proizvodnju energije iz pare…

Ističe da Projekat treba da doprinese podizanju svesti, informisanosti i specificnog znanja u malim i srednjim preduzeca o benefitima energetske efikasnosti, kao i o dostupnim finansijskim linijama namenjenim ovom sektoru.

Pomoćnik ministra rudarstva i energetike Miloš Banjac kaže da je u Srbiji još pre nekoliko godina uveden sistem energetskog menadzmenta, koji se odnosi na industriju, zgradarstvo, opštine.

Do sada je obučeno 350 menadzera, a obuka je namenjena inženjerima koji već rade u svojim firmama kako bi se usavršili u tome kako da unaprede sistem energetske efikasnosti i uštede energiju.

„Veoma je bitno da se što manje energije troši i potencijal za uštedu je ogroman“, rekao je on.

Rukovodilac u kompaniji Metalac Radoslav Čoković kaže da je obuka bila vema značajna za predstavnike te kompanije da bi unapredili znanje i iskustva koja su im potrebna u daljem radu.

Takođe je značila i zbog komunikacije sa menadžerima širom Evrope, u cilju razmene mišljenja, istakao je on.

Medu kompanijama koje su učestvovale u projektu su HK OK Yumco ad, PPT Namenska ad, AD „Planika“ Kuršumlija, LOVO PROMET doo, RAUĆ SERBIA doo, Metalac AD, Fabrika kartona UMKA, JKP „Gradska toplana Niš“, TRAYAL KORPORACIJA ad, NELT CO doo, SOMBOLED doo, Apatinska pivara, Perutina Ptuj-Topiko doo, Industrija gradevinskog materija Mladost doo Leskovac, STUP „Vršac“ AD, METAL CINKARA doo i Eliksir Prahovo.

Na skupu je rečeno da će pristupanje evropskoj mreži energetskih menadžera predstavnika kompanija iz Srbije takođe doprineti kontinuiranoj razmeni znanja i iskustva i upoznavanju sa najsavremenijim tehnologijama i primenjenim rešenjima u domenu energetske efikasnosti i obnovljivih izvora energije.

Program obuke u okviru EUREM-a realizuje se u 27 zemalja.

Obuku je prošlo više od 4.000 polaznika, koji cine mrežu energetskih menadžera, uglavnom zaposlenih u industriji kao energetski konsultanti ili revizori, javnom i u sektoru usluga.

Projekat, u saradnji sa Privrednom komorom Nirnberg, sprovodi konzorcijum od 13 partnera iz Nemacke, Austrije, Albanije, Bosne i Hercegovine, Estonije, Finske, Grcke, Letonije, Republike Ceške, Turske, Španije i Srbije.

Finansira ga Evropska komisija kroz Program za istraživanje i inovacije Horizon 2020.

U okviru edukacije predviđeno je da se polaznici upoznaju sa opštim pojmovima i regulativom u energetskoj efikasnosti i sistemu energetskog menadžmenta, osnovnim odredbama standarda SRPS EN ISO 50001:2012, indikatorima, uporednom statistikom, nacinima kvalitetnog prikupljanja i analize podataka.

Prikazivanje potrošnje energije, godišnji izveštaji o ostvarenju ciljeva uštede energije, trgovina emisijama, zelene informacione tehnologije, samo su neke od tema o kojima uče energetski menadžeri.

Što se tiče benefita za članice, kompanije imaju mogucnost da osposobe zaposlene unutar firme da prepoznaju potencijale za uštedu energije, postave konkretne ciljeve za uvođenje mera energetske efikasnosti, rečeno je na skupu u PKS.

