Predstavnici najpoznatijih svetskih vinarija u svetu na sajm

BEOGRAD – Najpoznatije vinarije na svetu poslale su svoje predstavnike na sajam vina „Vinska vizija Otvorenog Balkana“, koji se otvara danas u Beogradu u okviru regionalne incijative Otvoreni Balkana.

Svoje predstavnike na sajmu imaju najpoznatije vinarije kao što su Masciarelli, Haut Brion, Patal de Rose, C hateau d’ Esclans, Saint Mic hael Eppan, Adega de Pegoes, Tenuta Santome, La Monde, Lodovico Antinori, Ščurek, Marjan Simčić, Kozlović, Movia, Burja, Gašper, Freixenet, C hateau Lagaliniere, devil’s Rock, Domaine du C heval Blanc, Cantina ertani, Santa Margherita i druge.

Prvi međunarodni sajam vina „Vinska vizija Otvorenog Balkana“, pod pokroviteljstvom vlada Srbije, Severne Makedonije i Albanije u okviru inicijative Otvoreni Balkan, biće otvoren danas u prisustvu predsednika Srbije Aleksandra Vučića i premijera Albanije i Severne Makedonije Edija Rame i Dimitra Kovačevskog.

Svečano otvaranje sajma, koji traje do 4. septembra, planirano je u 13.00 časova u Hali 1 Beogradskog sajma.

Učestvuje ukupno skoro 400 izlagača i prizvođača vina iz više od 20 zemalja. Najviše njih će biti iz zemalja regiona, pre svega Srbije, Severne Makedonije, Albanije, ali i iz celog sveta, Južne i Severne Amerike, Afrike i centralne Evrope.

