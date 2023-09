Premijer Izraela predlaže optički kabl i drugo za povezivanje Azije i Bliskog istoka sa Evropom

Izraelski premijer je danas izneo ideju o infrastrukturnim projektima kao što je optički kabl, koji bi preko Izraela i Kipra povezali zemlje u Aziji i na Arapskom poluostrvu sa Evropom i rekao da je „prilično uveren“ da je takav infrastrukturni „koridor“ izvodljiv.

Sastanak Benjamina Netanjahua s kiparskim predsednikom Nikosom Hristodulidisom prethodi trojnom sastanku u ponedeljak s grčkim premijerom Kirijakosom Micotakisom.

Od 2016. takvi sastanci lidera te tri zemlje postali su glavna komponenta, kako su danas rekli, rastućih veza koje je Netanjahu opisao kao „duboko prijateljstvo, kako lično, ali i između naših zemalja“ koje je „stvarno“ i „odavno zakasnelo“.

On je rekao da bi se takvi projekti mogli desiti ako Izrael normalizuje odnose sa drugim zemljama u regionu. „Abrahamov sporazum“ iz 2020. uz posredovanje SAD normalizovao je odnose Izraela i Ujedinjenih Arapskih Emirata i Bahreina, a sadašnja vlada SAD pokušava da uspostavi zvanične veze između Izraela i Saudijske Arabije.

„Najočigledniji primer je optička veza. To je najkraći put. To je najsigurniji put. To je najekonomičniji put“, rekao je Netanjahu novinarima posle razgovora s Hristodulidisom.

Ideja izraelskog lidera je sama po sebi proširenje predloženih energetskih veza sa Kiprom i Grčkom, kao deo rastuće saradnje u energetici posle otkrića znatnih nalazišta prirodnog gasa u ekonomskim podmorskim zonama Izraela i Kipra.

Netanjahu je ponovio da on i Hristodulidis nastoje da sprovedu planove za podmorski električni kabl od 2.000 megavata – „Evroazijski interkonektor“ koji bi povezao Izrael s Kiprom i Grčkom i koji bi bio rezerva za snabdevanje energijom za Izrael i Kipar.

„Želite da budete povezani sa drugim izvorima energije koji vam mogu omogućiti optimalniju upotrebu ili vam je daju kada dođe do kvara u vašoj zemlji?“, pitao je Netanjahu. „O tome ozbiljno razgovaramo i nadamo se da ćemo to postići“, rekao je on.

Još jedna energetska veza je predlog Kipra za izgradnju gasovoda koji bi prenosio prirodni gas i iz Izraela i sa Kipra gde bi bio gorivo za generatore električne energije ili bi se pretvarao u tečnost kao LNG za izvoz brodom.

Hristodulidis je rekao s obzirom na potrebu Evrope za diverzifikacijom energije zbog ruskog rata u Ukrajini, Kipar i Izrael žele da razviju „pouzdani energetski koridor“ koji povezuje istočnomediteranski basen sa Evropom kroz projekte uključujući gasovode i postrojenja za preradu tečnog prirodnog gasa (LNG).

Netanjahu je rekao da njegova vlada u potpunosti podržava evropsku odluku o stvaranju regionalnog centra za gašenje požara na Kipru iz kojeg bi se mogli slati avioni i druga pomoć gašenju požara u susednim zemljama.“Klima neće postati hladnija. Biće toplije. A sa, znate, zagrevanjem našeg regiona i sveta, gašenje požara postaje zaista važna stvar. Mislim da zajedno možemo bolje“, rekao je izraelski lider.

