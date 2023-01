Premijer najavio novčane kazne trgovcima u Htrvatskoj koji su neopravdano podigli cene

Premijer Hrvatske Andrej Plenković je danas najavio novčane kazne za trgovce koji ne vrate na staro cene koje su neopravdano podigli prilikom konverzije s kune na evro koji je 1. januara postao zvanična valuta i u toj zemlji.

On je na sednici Vlade rekao da se to odnosi na one koji su prilikom konverzije na evro neopravdano podigli cene i tako smanjili kupovnu moć gradjana i naneli štetu privredi povećavajući ionako visoku inflaciju.

Takodje je najavio da će nadležne službe pojačati kontrolu cena, pozvavši gradjane da nastave da prijavljuju one koji ne poštuju vladin zaključak o vraćanju cena na one koje su važile do 31. decembra.

Uz novčane kazne, premijer je najavio mogućnost ukidanja subvencija za energente.

„U krizi je važna solidarnost i odgovornost i ponašanje koje nije profitersko“, ocenio je Plenković.

Pomoćnica glavnog državnog inspektora Vedrana Filipović Grčić rekla je su inspektori dosad obavili gotovo 700 kontrola, a u 178 su utvrdili neopravdano dizanje cena od 1. januara.

Prosečna poskupljenja u trgovinama su do 13 odsto. Najveće povećanje se beleži u uslužnim delatnostima, zatim u trgovinama na malo, posebno kada je reč o pekarskim proizvodima koji su poskupeli 15 odsto, ali su negde zabeležena poskupljenja i do 30 odsto.

„U trgovinama je više od 70 odsto subjekata vratilo cene pre uvodjenja eura. Kod frizerskih usluga, nege tela došlo je prosečno do porasta cena od 20 odsto, a kod nekih su cene porasle i 50 odsto“, dodala je ona.

Visina zaprećene kazne je od 1.000 do 26.000 evra.

U Hrvatskoj je od 1. januara zvanična valuta evro, a kuna se još može koristiti do nedelje, 15. januara.

Do kraja 2023. novčanice i kovanice kuna mogu da se zameniti za evro po fiksnom kursu od 7,5340 u poštama, poslovnim bankama i poslovnicama Fine, a potom od 2024. samo u Hrvatskoj narodnoj banci.

(Beta)

