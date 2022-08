Pripadnici VS, MUP-a, BIA i borci dobili nove stanove

BEOGRAD – Ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Tomislav Momirović i gradonačelnik Beograda Aleksandar Šapić uručili su danas ključeve osam novoizgrađenih stanova pripadnicima Vojske Srbije (VS), MUP-a, Bezbednosnoinformativne agencije (BIA) i borcima ratova devedesetih godina, u novom naselju u Zemunu izgrađenim za pripadnike organa bezbednosti.

Po ovom programu Vlade Srbije biće ukupno uloženo 279 miliona evra u izgradnju 6.943 stana širom Srbije, od čega je u Prvoj A fazi izgrađeno i predato na upotrebu 1.530 stanova, a u Prvoj B fazi je planirano još 5.413 stambenih jedinica.

Od tog broja danas je spremno za predaju budućim vlasnicima 625 stanova u Zemunu i još 324 stana u Kragujevcu, čije ključeve će ministar Momirović uručiti u toku dana pripadnicima snaga bezbednosti u najvećem gradu u Šumadiji.

Momirović je podsetio da je vlada donela odluku o izgradnji ovih stanova u svim većim gradovima Srbije, na inicijativu predsednika Republike.

„Ako ostavimo po strani sredstva i energiju koje smo uložili u izgradnju ovih stanova i fokusiramo se na sudbinu oko 10.000 građana Srbije koji će živeti u njima, na život koji će bujati u tim stanovima, možemo da budemo ponosni na ono što smo postigli. I to prema građanima koji obazbeđuju sigurnost za sve nas u svakom tenutku“, rekao je Momirović.

On je čestitao novim stanarima Zemuna i zahvalio im se na predanosti koju pokazuju u služenju našoj državi.

Gradonačelnik Šapić ocenio je da država počiva na četiri stuba: bezbednosti, zdravstvu, prosveti i crkvi i da je zato jako važno što je država stala iza jednog od tih stubova, a to je bezebdnosni sektor.

„Ja mislim da je politika ove zemje baš tako i postavljena, da čuvamo i poštujemo nase lekare, učitelje, vojnike i sveštenike. Ukoliko ikada budemo zaboravili ili dozvolili da nam se neki do tih stubova društva pomeri tog moneta društvo više nema perspektivu i budućnost. Zato je ovaj događaj važan i želim da se zahvalim vladi, predsedniku koji je pokrenuo sve ovo i mojijm prethodnicima u Gradu“, izjavio je Šapić.

On je obećao da će gradska vlast nastaviti da pomaže pripadnicima bezbednosnog sektora sa sve moguće načine.

Ključeve novih stanova u Zemunu su danas dobili pukovnici VS Miša Planević i Dragiša Zinaja, pripadnici MUP-a Ivana Aleksić i Dejan Andrijašević, radnice BIA Gordana Kostić Stanković i Nevena Gavrić, kao i borci Dejan Marković i

Milenko Ilinčić.

Pukovnih Zinaja radi u Generalštabu VS i danas se prvi put useljava u stan koji je njegovo vlastništvo, zbog čega nije krio uzbuđenje.

„Presrećan sam što je došao i taj dan da imam ključeve od svog stana. Kad pogledam iza sebe, u mojoj vojničkoj karijeri otprilike sam se svake tri godine selio i svaki put je to bilo tuđe. Mislim da je to dovoljno i da ne možete zamisliti kakav je to osećaj da se sada useljavam u nešto što je moje“, rekao je Zinaja.

Milenko Ilinčić je, takođe posle dugogodišnjeg podstanarskog staža, kao borac konkurisao preko Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja za kupovinu novog stana pod povoljnim uslovima.

„Osećaj je fantastičan da se i nas neko setio posle toliko godina, posebno te kategorije boraca. Zahvaljujem se svima koji su učstvovatli u tome“, naglasio je Ilinčić.

Vlada Srbije izgradila je u Beogradu ukupno 1.000 stanova za pripadnike bezbednosnih službi, od čega je 375 njih predato kupcima u martu ove godine, a ostalih 625 su danas spremni za primopredaju.

Od ukupno 972 stana izgrađena u Kragujevcu, 216 iz prva faze je predato kupcima pre godinu dana, a još 324 će od danas biti spremna za useljenje.

