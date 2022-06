Pripadnicima službi bezbednosti ključevi za još 438 stanova

NOVI SAD – Pripadnicima službi bezbednosti danas su uručeni ključevi za još 438 stanova u novoizgrađenim objektima u naselju Jugovićevo u Novom Sadu.

Ministar građevinarstva Tomislav Momirović je tom prilikom izjavio da izgradnjom stanova za snage bezbednosti Srbija rešava višedecenijski problem.

Ključeve su uručili gradonačelnik Novog Sada Miloš Vučević, ministar odbrane Nebojša Stefanović, ministar građevinarstva Momirović, ministarka pravde Maja Popović, ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Darija Kisić Tepavčević, kao i državni sekretar u Ministarstvu unutrašnjih poslova Bojan Jocić.

Dodeli je prisustvovao i direktor Bezbednosno-informativne agencije Bratislav Gašić.

„Rešavanje stambenog pitanja za pripadnike službe bezbednosti je veliki i ambiciozan poduhvat, a država Srbija je spremna za to, jer znamo da to predstavlja osnovni problem za one koji svakodnevno brane našu zemlju, rekao je Momirović prilikom dodele ključeva.

Momirović je istakao da je na teritoriji cele Srbije završeno skoro 5.000 stanova i da će se u narednoj fazi u Novom Sadu graditi još 1.500 stanova, u Beogradu još 3.000 stanova, kao i da će se nastaviti gradnja širom zemlje.

„Moramo biti ponosni na ovo potpuno novo i urbanistički fenomenalno postavljeno naselje, sa najvišim standardima energetske efikasnosti“, dodao je Momirović.

Potpredsednik vlade i ministar odbrane Stefanović istakao je da Srbija ne zaboravlja na svoje heroje, na one koji, osim što brinu o svojim porodicama, brinu i o velikoj zajedničkoj porodici Srbiji.

On je zahvalio Gradu Novom Sadu na tome što je za naselje obezbedio najsavremeniji mobilijar i na tome što je planirano da u tom delu grada budu izgrađeni škola i vrtić.

Novi Sad je najveće gradilište stanova za pripadnike snaga bezbednosti sa ukupno 1.972 stanova, 548 iz I A faze dok broj stanova u I B fazi iznosi 1.424 u okviru kojih se nalaze i 438 stanova za koje je danas obavljena primopredaja ključeva.

„Nastavlja se uspešan niz zajedničkih investicija Republike Srbije i grada Novog Sada na opremanju lokaliteta, koji je ranije bio u potpunosti zapušten“, rekao je gradonačelnik Novog Sada Vučević.

Kaže da je taj lokalitet opremljen po najmodernijim standardima kako bi se obezbedili dobri uslovi za život ljudima koji se staraju o sigurnosti države.

„Ovo naselje jako lepo izgleda, a Grad je samostalno investirao 1,6 milijardi dinara. I obezbedili smo još jednu lokaciju za ovu namenu, na Bulevaru Evrope“, naglasio je gradonačelnik Novog Sada.

Ministarka Darija Kisić Tepavčević izrazila je zadovoljstvo zbog toga što država brine o onima koji brinu o opštoj bezbednosti, kao i zbog toga što je i ovog puta, među vlasnicima stanova kojima su ključevi uručeni, petoro boraca i ratnih vojnih invalida.

Da su veoma važni za društvo oni koji posao stavljaju ispred svojih porodica, naglasila je i ministarka pravde Maja Popović, kao i da, ovim projektom, država Srbija jača sektor bezbednosti.

Državni sekretar Jocić je, u ime ministra unutrašnjih poslova Aleksandra Vulina, čestitao policijskim službenicima useljenje u nove domove i istakao da će se materijalni položaj i status pripadnika MUP-a i dalje poboljšavati.

Jocić je rekao da država, koju vodi predsednik Aleksandar Vučić, kontinuirano brine i brinuće o pripadnicima snaga bezbednosti i njihovim porodicama i da se, na inicijativu predsednika Vučića, masovna stanogradnja nastavlja.

(Tanjug)

