Privreda nedovoljno spremna za primenu elektronske fakture

BEOGRAD – Učesnici okruglog stola „Stanje priprema za primene e-faktrure“ u organizaciji Društva za informatiku Srbije i Privredne komore Srbije zaključili su danas da privreda još nije spremna za početak primene elektronskog fakturisanja koje stupa na snagu 1. maja.

„Daleko od toga da su privredni subjekti spremi za primenu e-faktura koje stupaju na snagu i mnogo toga bi moralo u naredna dva meseca da se promeni na strani Ministarstva i na strani svih aktera u ovom sistemu kako bi on mogao da bude primenjen“, rekao je Srećko Miodragović iz Društva za informatiku Srbije.

On je naveo da je anketa koja je trebalo da utvrdi spremnost privrednika poslata na 300 adresa privrednih društava, a odgovori su dobijeni od svega 40 njih.

Dodao je da su se učesnici anketa požalili na nejasane odredbe zakona i nepostojanje odgovora na neka pitanja u vezi s njegovom primenom.

„Verujemo da grupa koja je učestvovala u anketi spada u tehnički opremljenije i informatički obrazovanije privredne subjekte. Na pitanje da li je preduzeće potpuno spremno za primenu e-fakture 64,3 odsto njih je odgovorilo da nisu spremni a 35,7 da su spremni. Kao i obično kod nas čekamo poslednji trenutak i mislim da će Ministarstvo i pravni subjekti imati dosta glavobolje“, zaključio je Miodragović.

Đorđe Cvetković iz softverske kompanije „Plativoo“ kontatovao je da ima mnogo pitanja i to vrlo konktretnih, na koje još uvek nema odgovora.

„Mi smo krenuli pre sedam dana u primenu e-fakture, čekajući kompletnu dokumentaciju i konacne instrukcije kako sve treba da se poveže. Tek je tokom prošle nedelje objavljen dokument u vezi s tim koji je malo konfuzan i ima dosta nedoslednosti“, rekao je Cvetković.

On je ocenio da je Ministarstvo finansija pogrešno ušlo u projekat elektronskog fakturisanja.

„Što je na kraju rezultiralo odlaganjima i nisam siguran da će sve to krenuti 1. maja i da neće biti još nekih odlaganja“, naveo je Cvetković.

Dejan Knežević iz akcionarskog društva „Informatika“, takođe, strahuje da neće sve biti spremno na vreme za početak primene sistema elektronskog fakturisanja, ali da će nekima ipak biti lakše.

„Ko je do sada radio sa državom, on je već navikao da radi na sistemu eletronskog poslovanja, ali su ovde stvari kompleksinije, jer se uvodi nova komponenta, a to je kreiranje korisničkih naloga za šta je potebno određeno znanje i korišćenje elektronskih sertifikata“, rekao je Knežević.

On je, ipak, primetio da je Ministarstvo uložilo izvesne napore da informiše korisnike novog načina fakturisanja i da ih motiviše da obezbede naloge.

Ocenio je da će za privatne kompanije biti najveći izazov povezivanje i automatizacija procesa rada njihovih softvera sa sistemom e-fakture.

„Pitam se da li je dovoljno dva meseca da se dobavljači državnog sistema priprema za korišćenje e-fekture. Ko nema mnogo posla sa državnom upravom ne mora da bude spreman baš 1. maja, ali će jednom morati da bude spreman, jer će primena e-fakture važiti i za fakturisanje između privatnih kompanija“, zaključio je Knežević.

(Tanjug)

