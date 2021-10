Privredna komora Srbije: „Srbija je regionalni centar za američke IT kompanije“

BEOGRAD – Srbija je tehnološki hab regiona Zapadnog Balkana (ZB), regionalni centar za američke IT kompanije i lider u razvoju softvera, veštačke inteligencije i pametnih IT rešenja koja se primenjuju u različitim sektorima od finansija i energetike do zdravstva i obrazovanja, rečeno je na prvoj virtuelnoj konferenciji „Virtual Road Show“ o mogućnostima ulaganja SAD u srpsku i ekonomije ZB.

Iz Privredne komore Srbije navode da kompanije poput Majkosofta i En- Si-Ara (NCR) imaju pozitivna iskustva u Srbiji, što je najbolja preporuka novim američkim investitorima da ulažu u srpski IT sektor.

(Tanjug)

