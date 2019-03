Privredne komore: CEFTA prevaziđena, preći na novu fazu

KOPAONIK – CEFTA se pokazala kao prevaziđena i trebalo bi preći na neku novu fazu, ocenjeno je danas na panelu „Zapadni Balkan – regionalni ekonomski prostor“ u okviru Kopaonik biznis foruma.

Predsednik Privredne komore Srbije Marko Čadež rekao je da bi trebalo da se zapitamo želimo li zajednicko ekonomsko područje ili ne. „Pravljenje dodatnih ekonomskih planova, a da nemate nikakvu arhitekturu koja to treba da sprovede, nema smisla. CEFTA je prevazidena, treba da pređemo u neku novu fazu, ako hoćemo da pravimo jedinstvenu ekonomsku politiku“, rekao je Čadež.

On je naveo da bi trebalo napraviti jedan novi sveobuhvatan sporazum u kome će biti rešena sva pitanja u pogledu svega onoga što čini jedinstveno tržiste.

„To je onda novi sprazum, jer CEFTA je pomogla i unapredila stanje onda kada je bilo problematično, a sada ili ćemo preći u novu fazu ili ćemo sve više ostajati u adhok barijerama i taksama koje ćemo jedni drugima da postavljamo“, rekao je Čadež.

On dodaje da su pivredne komore u dijalogu sa vladama, te da politički postoji volja za ujedinjenjem ekonomija.

Čadež kaže da nemamo spreman odgovor šta želimo od regionalnog područja, kao ni koja dokumenta želimo da se sinhronizuju.

Na panelu su govorili bivši ministar spoljnih poslova SRJ i SCG Goran Svilanović, predsednik Makedonske privredne komore Branko Azeski, generalni sekretar Komorskog investicionog foruma Zapadnog Balkana Safet Gerksaliu.

Branko Azeski je rekao da se CEFTA pokazala kao promašaj.

„Jedan kamion kad kreće iz Ljubljane prolazi kroz četiri različita sistema, onaj koji nema te prepreke stići će jedan dan ranije, što je velika stvar u biznisu. Brzina je najvažnija u biznisu“, rekao je Azeski.

Prema njeghovim rečima, biznis zajednice sarađuju, ali su problem političke elite.

„Oni kažu: podržaćemo procese, ali kad dođe do situacije da se to implementira, onda nastaju veliki problemi“, rekao je Azeski dodajući da je to glavna kočnica.

On je naveo da najveći problem predstavlja korupcija, kao i da politika i biznis ne idu zajedno i da govore različitim jezicima.

Safet Gerksaliu rekao je da političari troše više enerije da ulepšaju prošlost nego da grade budućnost i da se o evropskim integracijama priča mnogo više sa političke, a ne sa ekonomske dimenzije.

Osvrćući se na problem taksi, on je rekao da su ostavile velike posledice i da su takve mere brzopleto donete, te da se nada da će uskoro biti prošlost.

Svilanović je kao dobar primer saradnje u regionu naveo smanjenje cene rominga.

Na panelu su govorili i predsednik Crnogorske privredne komore Vlastimir Golubovic, predsednik Trgovinsko-industrijske komore Slovenije Boštjan Gorjup, kao i Nemanja Vasić – predsednik Spoljnotrgovinske komore Bosne i Hercegovine.

Golubović je rekao da se zbog netarifnih barijera dosta gubi, a Vasić je naveo da je BiH jedina država u regionu koja nije uvela nijednu netarifnu barijeru, a da su ih sve druge zemlje uvodile.

Takođe je dodao da je BiH imala i najveće posledice, odnosno štete u odnosu na druge zemlje.

