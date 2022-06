Privredni sud usvojio UPPR za Luku Beograd AD

BEOGRAD – Privredni sud u Beogradu usvojio je unapred pripremljeni plan reorganizacije (UPPR) „Luke Beograd“ AD, objavljeno je na internet stranici suda.

Ta kompanija je i dužnik i predlagač unapred pripremljenog plana svoje reorganizacije, navodi se u dokumentu objavljenom u utorak.

U obrazloženju odluke navodi se procena ovlašćenog revizora kako je plan reorganizacije povoljniji za poverioce od bankrotstva.

Navodi se da poverioci po planu reorganizacije mogu očekivati namirenje u rasponu od 91 do 100 procenata potraživanja, dok bi kod bankrotstva to bilo od 0 do 82 procenta u zavisnosti od klase poverioca.

Pred ovu odluku kroz ustupanje potraživanja desila se i promena pojedinih poverilaca.

Unapred pripremljeni plan reorganizacije predložen je novembra 2021. godine, uz razlog da su računi Luke Beograd za iznos veći od 2,4 milijarde dinara blokirani od juna 2020. godine, što je stečajni razlog.

(Tanjug)

