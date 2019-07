Privrednici Balkana: Politička situacija ne dozvoljava poslovni napredak

Politička situacija na Zapadnom Balkanu ne dozvoljava poslovnoj zajednici napredak i očekivano kreiranje povoljnijeg poslovnog ambijenta koji bi doprineo većoj konkurentnosti privreda regiona, ocenjeno je danas u Podgorici na sednici Upravnog odbora Komorskog investicionog foruma Zapadnog Balkana.

Kako je prenela Privredna komora Srbije, na sednici je najavljeno da će prioriteti rada tog foruma biti „kreiranje paketa proizvoda i usluga“.

„U planu je formiranje zajedničkih institucija, zajednički nastup na tržištima, kao i jačanje saradnja sa relevantnim institucijama i organizacijama kako u regionu, tako i u EU, ali i drugim tržištima“, stoji u saopštenju sa sednice Upravnog odbora Komorskog investicionog foruma Zapadnog Balkana.

To telo je pozdravilo početak zajedničkog upravljanja graničnim prelazom Tabanovci-Preševo izmedju Srbije i Severne Makedonije od 1. avgusta, ocenjujući da će to „u velikoj meri doprineti bržem protoku ljudi i robe“, a Forum očekuje da će to biti uradjeno i na drugim granicama medju zemljama Balkana.

(Beta)