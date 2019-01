Privrednici Srbije i Slovenije za proširenje saradnje

BEOGRAD – Na Poslovnom forumu Srbija – Slovenija u Beogradu danas se okupilo više od 600 privrednika iz obe zemlje, koji poručuju da postoji obostrani interes za nova ulaganja i proširenje postojećih investicija.

Osim tradicionalnih sektora prehrambene i metalske industrije, te industrije plastike i gume, na skupu je bilo najviše predstavnika kompanija iz IT sektora, turizma, ugostiteljstva i zelene industrije i reciklaže.

Srpske kompanije su do sada investirale u Sloveniji oko 400 miliona evra, dok slovenačke zapošljavaju 25.000 radnika u Srbiji, uz investicije oko milijardu evra.

Slovenija i Srbija su jedna drugoj među 10 najznačajnijih spoljnotrgovinskih partnera, trgovinska razmena između dve zemlje bila je 2017. i 2018. veća od milijardu evra, a izvoz iz Srbije u Sloveniju prošle godine porastao je za 15 odsto u odnosu na 2017. godinu.

Predsednik Privredne komore Srbije Marko Čadež, koji je danas sa kolegom iz Slovenije, kao i sa predsednicima dve države otvorio skup, rekao je da se sada u Beogradu okupilo više privrednika iz Slovenije i Srbije, nego na konferencijama 2017. i 2018. godine zajedno.

Čadež za Tanjug kaže i da će PKS otvoriti predstavništvo u prostorijama slovenačke komore na proleće ove godine, dok će sledeće godine to učiniti i slovenačka privredna komora.

Prema rečima predsednika Privredne komore Slovenije Boštjana Gorjupa, saradnja dve države je već dobra, ali ima mogućnosti za još bolje privredne odnose.

Kaže i da Slovenija može da bude partner Srbiji na putu ka EU, posebno u pogledu korišćenja i investiranja sredstava koja dobija kroz fondove EK.

Gorjupa navodi da je u Sloveniji četvrta industrijska revolucija i restrukturiranje industrije glavno pitanje i da i u tom pogledu vidi Srbiju kao mogućeg partnera.

Kaže da su glavne teme poslovne konferencije digitalizacija, privreda i turizam.

„Turizam je za jugoistočnu Evropu vrlo bitan, nudi mnogo novih iskustava za evropske turiste jer je ovde hrana dobra, ljudi su prijatni i priroda je čista i lepa. Zbog toga mislimo da možemo napraviti razmenu dobrih praksi kao što je glamping turizam u Sloveniji i da možemo razmeniti informacije i u Srbiji napraviti par dobrih priča“, kazao je Gorjupa za Tanjug.

Srpski privrednici zadovoljni su dosadašnjom saradnjom sa Slovenijom, a poslovni ljudi iz Slovenije poručuju da je za njih srpska privreda jedna od najvažnijih za saradnju.

Kompanija Nevena&allme cosmetics svoje proizvode izvozi u Sloveniju od 2014. godine, a direktorka Slobodanka Vlajičić kaže da je izvoz na slovenačko tržište stabilan i da je svake godine sve veći.

Ta kompanija je, kaže, ispunila sve uslove proizvodnje bezbednog kozmetičkog prozvoda i izvoza na tržište EU.

„Pre pet godina to je bio veliki izazov i bili smo ponosni kada se naš, srpski kozmetički proizvod našao u prodavnicama kako Slovenije, tako i drugih zemalja EU“, rekla je za Tanjug Vlajičić i navela da je EU 2009. podigla proizvodnju kozmetičkih proizvoda na nivo proizvodnje leka što predstoji i u Srbiji.

Kaže da je Slovenija pouzdan partner i što se tiče plaćanja, nabavake i kupovine proizvoda te kompanije.

Generalni direktor Comtrade u Sloveni Klod Kolaro kaže da za IT kompanije ne postoje granice za razvoj kvalitetnog softvera.

„Generalno, za nas granice nisu problem, najveći izazov za sve nas danas je kako doći do kvalitetenog softverskog inženjera zato što je to naš osnovni izvozni proizvod“, rekao je Kolaro.

Naveo je da Comtrade, kao najveća investicija srpskih IT industrija na slovenačkom trižištu, trenutno zapošljava oko 600 ljudi, od čega njih 80 odsto radi internacionalne projekte sa slovenačkim inžzenjerima koji su sastavni deo te organizacije.

Smatra da postoji prostor za proširenje saradnje jer je, kaže, Slovenija izuzetno napredno trzište ne samo u oblasti IT, nego i u drugim oblastima, a poslovan klima u toj državi je pozitivnu i pre svega prijateljska, tako da su investicije iz Srbije sigurno dobrodošle.

Andrej Lasič iz banke NLB kaže da je Srbija za slovenačku privredu jedna od najznačajnih sa kojima srađuje, te ocenio da postoji mnogo prostora za dalji rast.

„NLB grupa ima banku u Srbiji više od 20 godina. Imamo planove za rast, jer je želja da budemo još povezaniji sa čitavom državom, stanovništvom i privredom“, rekao je Lasič za Tanjug.

(Tanjug)