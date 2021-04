Programeri u Srbiji imaju pozitivno mišljenje o poslodavcim

BEOGRAD – Domaći programeri, njih 60 odsto, ima pozitivno mišljenje o poslodavcima u Srbiji i to zbog fleksibilnog radnog vremema, zanimljivih i izazovnih projekata, mogućnosti za usavršavanje i napredovanje, dobrih međuljudskih odnosa, kao i dobijanja povratnih informacija nakon razgovora za posao.

To pokazuju podaci sa servisa IT Insajder na sajtu za zapošljavanje IT kandidata u Srbiji HelloWorld.rs.

Na tom sajtu, kako je saopšteno, trenutno ima 1.400 prilika za zaposlenje i više od eko 3.500 verifikovanih komentara o domaćim IT poslodavcima.

IT Insajder je platforma gde svi zainteresovani mogu da se informišu o poslodavcima u IT industriji i pročitaju iskustva o radu, kao i iskustva sa razgovora za posao.

Projekat IT Insajder je prvi tog tipa na domaćem IT tržištu.

Na sajtu je 60 odsto komentara o poslodavcima pozitivno, to jest njihovi autori preporučuju ocenjenu kompaniju.

Prema podacima koje je sajt do sada prikupio, prosečna plata senior programera iznosi 1.724 evra, medior programera 1.144 evra, a juniora 736 evra.

Recenzije bivših i sadašnjih zaposlenih igraju presudnu ulogu u percepciji brenda poslodavca i utiču na privlačenje kvalitetnog kadra.

