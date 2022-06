Proizvodjači: Skupa stočna hrana gasi farme svinja u Srbiji, meso će poskupljivati

Suša i poskupljenje stočne hrane u Srbiji prisiljavaju stočare da gase farme svinja, pa će cena mesa u maloprodaji rasti, uprkos tome što ga industrija uvozi za preradjevine, a veliki inostrani trgovački lanci i gotove mesne proizvode, rekli su danas proizvodjači za Betu.

Vlasnik farme tovljenika u Laćarku kod Sremske Mitrovice Bora Šuljmanac rekao je da u toj grani poljoprivrede nikad nije bilo gore i da zarade nema ili je minimalna iako rastu cene mesa u maloprodaji.

Da bi sprečila poskupljenje država je krajem prošle godine zamrzla cenu svinjskog buta, na maksimalno 650 dinara po kilogramu.

„Godišnje utovim oko 5.000 svinja i jedva pokrijem troškove ishrane, a ni to ne bih uspeo da se ne bavim i ratarstvom i proizvodim žitarice zbog čega ne kupujem skupu hranu, ali je zarada, opet nula“, rekao je Šuljmanac.

Dodao je da je kilogram žive vage tovljenika od 190 do 210 dinara i da se meso, čim cena malo poraste, uvozi i smanjuje tražnja i tada pojeftini živa stoka.

On je rekao da su nekada poizvodjači i klaničari delili zaradu od prodaje mesa, a da sada klaničari legalno prisvajaju zaradu i proizvodjača, dižući maloprodajne cene i ucenjujući proizvodjače otkupnim cenama.

„Čim malo poraste otkupna cena svinja klaničari uvezu meso i nateraju proizvodjače da spuste prodajne cene i zbog toga meso ne poskupljuje, u skladu sa poskupljenjem hrane, goriva, veterinarskih usluga, a posledica takvog stanja na tržištu je da se uništava domaće svinjarstvo i ubrzano smanjuje stočni fond“, rekao je Šuljmanac.

Ocenio je da se oko 40 odsto mesa za domaće potrebe uveze, da ga uvoze čak i velike industrije mesa koje više u svojim pogonima, kao ranije, ne zakolju ni jednu svinju. Domaća proizvodnja, kako je rekao, zadovoljava tek 60 odsto potrošnje.

Dodao je da je on treća generacija u porodici koja se bavi svinjarstvom i da mu je teško da ugasi proizvodnju, uprkos brojnim problemima.

Šuljmanac je rekao da mu država za premije za poslednjih godinu dana duguje oko pet miliona dinara i da je to za nekog, ko ne poznaje stanje u poljoprivredi, značajan novac, ali kada se ima u vidu da dve gume za traktor koštaju 400.000 dinara, a prikolica za odvoz stanjaka od 25.000 do 30.000 evra, jasnije je kolika je to pomoć.

Za taj novac na njegovoj farmi može da se, prema njegovim rečima, obezbedi samo sojina sačma za dva meseca, što je samo jedna od komponenti za ishranu stoke.

Predsednik Sabora proizvodjača agroprivrede Srbije (SPAS) Zoran Milićević rekao je da će ovih dana stočari, ratari, proizvodjači mleka i predstavnici ostalih grana poljoprivrede održati sastanak na kome će ukazati na brojne probleme u poljoprivredi.

A problemi su, kako je rekao, od nekontrolisanog uvoza mesa i žive stoke, opasnosti od izvoza žitarica i njihovog poskupljenja na domaćem tržištu, do komplikacija zbog ograničenog točenja goriva do 60 litara u kanistere, samo na pumpama Naftne industrije Srbije.

„Zbog ogromnog uvoza mesa otkupna cena tovljenika u Srbiji je od 190 do 210 dinara, a 212. godine otkupna cena je bila 240 dinara, kilogram koncentrata 20 dinara, a sada je više od 40 dinara. Proizvodjačima svinja koji kupuju hranu ne isplati se više ta proizvodnja i zatvaraju se i velike farme u okolini Kraljeva“, rekao je Milićević.

On je kazao da je zbog prevelike suše izgorela i trava i da u maju stočari nisu mogli da napasaju stoku što nije zapamćeno u skorijoj istoriji.

Suvlasnik kompanije „Matijević“ Bojan Matijević ocenio je da domaću proizvodnju svinja najviše uništava uvoz gotovih proizvoda preko trgovačkih lanaca.

Smanjenje domaće proizvodnje će, prema negovim rečima uticati na rast cena u maloprodaji iako je potrošnja mesa po glavi stanovnika poslednjih godinu-dve dana opala oko 20 odsto.

„Meso, svinjsko, pileće i juneće je u poslednjih godinu dana u maloprodaji poskupelo 30 odsto, uprkos padu potrošnje. Potrošači su smanjili kupovinu jer im je pala kupovna moć pošto plate nisu porasle 30 odsto“, rekao je Matijević.

Dodao je da ni klaničari nemaju veliku zaradu jer su pritisnuti velikim brojem dažbina, od naknada za firmarine do plata zaposlenih.

„Teško je poslovati, a nije lako ni ugasiti proizvodnju i dati otkaz radnicima jer u našoj kompniji u mesnoj industriji radi 1.800 ljudi“, rekao je Matijević.

(Beta)

