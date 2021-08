Proizvodjači svinja u Srbiji: Pandemija kovid 19 i pad cena smanjili broj za oko 1,5 miliona komada

Pad cena žive vage svinja u Srbiji zbog smanjene tražnje od kada je počela pandemija kovid-19 smanjili su broj svinja za oko 1,5 miliona jer proizvodjači gase proizvodnju kako bi smanjili gubitke, rekao je danas predsednik Sabora proizvodjača agroprivrede Srbije (SPAS) Zoran Milićević.

On je za Betu rekao da stanje u svinjarstvu neće bitnije popraviti ovih dana blagi rast cena žive vage sa 100 do 120 dinara po kilogramu na 160 do 170 dinara jer su zbog poskupljenja hrane drastični gubici u prozvodnji tovnih svinja.

„Smanjena tražnja svinjskog mesa od kada je počela pandemija i poskupljenje stočne hrane od početka ove godine za po više desetina odsto, zavisno od vrste, naterali su proizvodjače da smanjuju ili potpuno ukidaju proizvodnju tovnih svinja“, rekao je Milićević.

Dodao je da bi se isplatila proizvodnja tovljenika kilogram bi trebalo da košta više od 200 dinara jer svaka cena ispod te donosi ogromne gubitke.

On je rekao da je ovih dana meso u trgovinama poskupelo za 10-20 odsto jer trgovci ne žele da gube, a kada je bilo 100-120 dinra po kilogramu nisu smanjivali cenu po kojoj su ga prodavali pre toga.

„I ja sam smanjio broj krmača sa oko 80-90 na 30 jer je to jedini način da smanjim gubitke. Odgajivači svinja koji još nisu ugasili proizvodnju tovljenika ne obnavljaju proizvodnju što pokazuje i cena prasadi koja ne raste jer ih niko ne kupuje za novi tov“, rekao je Milićević.

Ministarstvo poljoprivrede, prema njegovim rečima, ne interesuje što proizvodjači mesecima traže pomoć i ne odgovaraju im na zahteve da se bar prelevmanima smanji uvoz smrznutog mesa, da robne rezerve otkupe izvesnu količinu ili da se obavežu domaće trgovine da u ponudi imaju bar 70 odsto domaćeg svinjskog mesa.

Republička direkcija robnih rezervi je, kako je rekao, u razmeni za kukuruz otkupila svega 6.000-7.000 komada svinja iako je trebalo duplo toliko, pa to i nije bitnije uticalo na porast cene žive vage svinja.

Ministarstvo poljoprivrede, kako je rekao ne brine što se gase male farme u domaćinstvima po selima „jer misle da su važne samo velike farme“.

„Srbiji je za njene potrebe potrebno oko šest-sedam miliona svinja, a sda nema više od oko tri miliona. U Ministarstvu poljoprivrede ne brinu što se gašenjem farmi svinja po domaćinstvima u selima, gase i sela i ljudi beže u gradove ili inostranstvo“, rekao je Milićević.

On je rekao da je od države traženo i da se oformi fond u koji bi se slivao po dinar od svakog prodatog proizvoda kako bi se tim novcem pomoglo proizvodjačima u situacijama kada, kao sada, dodje do poremećaja cena, ali da ni to nije prihvaćeno.

(Beta)

