Promena cene za voz do NS, zaštita za one koji idu na posao

BEOGRAD – Ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Tomislav Momirović, rekao je danas da se sprema novi paket koji će doneti korigovane cene voznih karata od Beograda do Novog Sada, ali će biti zaštićeni ljudi koji vozom idu na posao.

„Cena za njih neće rasti. A za najbrže i najkvalitetnije vozove biće rast cene, ali će i dalje biti najpovoljniji u regionu“, rekao je Momirović gostujući na TV Pink.

Dodao je da je u železnicu uloženo više od milijardu evra, te da se ona mora i održavati, i apelovao da građani to razumeju.

„Cena mora da bude malo viša. Neće biti mnogo viša za one koji iz Pazove, Banovaca, Inđije koriste železnicu do posla. Njima će cena o Momirović je ocenio da Srbija u najtežim okolnostima u Evropi u poslednjih 70 godina ima više investicija u infrastrukturu nego sve ostale zemlje regiona zajedno.

Ocenio je da je Moravski koridor sa više od 3.000 radnika trenutno najveće gradilište i da će ta saobraćajnica mnogo značiti za region koji u Srbiji ima najviše malih i srednjih preduzeća.

Ponovio je da će 15. juna biti puštena u saobraćaj druga traka sektora pet autoputske obilaznice oko Beograda sa tunelom Straževica.

„Ostaje samo još jedna deonica do Bubanj Potoka. Da tako tranzitni saobraćaj izmestimo iz grada. To je značajno za saobraćaj i za ekologiju. Naša ekonomija raste, to znači rast prevoza tereta, to moramo da podržimo“, rekao je Momirović.

Ministar je ukazao na značaj ubrzanja izgradnje Fruškogorskog koridora, odnosno tunela Iriški venac, koji će biti najduži u Srbiji i omogućiti da Fruška gora, koja je sada zatrpana teretnim saobraćajem, bude lepotica Srbije.

Naveo je da je u poslednjih godinu i po na 38 lokacija po

Srbiji započata izgradnja kanalizacije, te da će se u narednoj fazi krenuti sa postrojenjima za prečišćavanje otpadnih voda, da bi očistili naše reke.

Naveo je da je predsednik Aleksandar Vučić „zacementirao“ ove infrastrukturne projekte i ocenio da su oni deo njegove politike.

„I sad kad krene u obilazak, ja sam siguran da će motivisati ljude na još bolje rezultate“, rekao je Momirović.

(Tanjug)

