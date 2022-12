Promet na malo u SAD porastao 7,6 posto u prazničnoj sezoni

LONDON – Promet u trgovini na malo u SAD porastao je 7,6 posto tokom sezone prazničnih kupovina u periodu od 1. novembra do 24. decembra, jer su ogromni popusti privukli potrošače, prema današnjim podacima kompanije Masterkard.

To je iznad Masterkardove septembarske prognoze rasta prodaje od 7,1 odsto, kada je ta kartičarska kuća predvidela da će potrošači pomeriti kupovine na oktobar u potrazi za povoljnijim cenama koje se nude u pretprodaji, prenosi Rojters.

Ipak, ovogodišnji praznični rast maloprodaje manji je od prošlogodišnjeg od 8,5 procenata, pošto su višedecinijski visoka inflacija, rast kamatnih stopa i preteća recesije učinili potrošače opreznima.

Prodavci, uključujući onlajn trgovca Amazon i lanac robnih kuća Volmart, ponudili su velike popuste tokom praznične sezone kako bi se otarasili viška zaliha i vratili ih na normalne nivoe.

To je dovelo do velike potražnje za svim proizvodima – od igračaka do elektronike, naročito tokom petodnevnog perioda između Dana zahvalnosti i sajber ponedeljka.

Prodaja elektronike je, međutim, opala za 5,3 odsto u širem periodu od otprilike dva meseca, do kraja novembra, u odnosu na uporedni lanjski period, prema izveštaju Masterkard SpendingPuls.

S druge strane, prodaja u kategorijama odeće i restorana porasla je za 4,4 posto i za 15,1 procenat, respektivno, što je doprinelo ukupnom povećanju prometa tokom ta dva meseca.

Prodaja na internetu je skočila za 10,6 odsto u tom periodu, što je nešto manje od lanjskog rasta od 11 procenata, navodi se u izveštaju.

Mastercard SpendingPuls meri promet u fizičkim prodavnicama i na mreži koji je realizovan korišćenjem svih oblika plaćanja. Isključuje prodaju automobila.

(Tanjug)

