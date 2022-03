Promotivne karte za Soko 300 dinara, obnjavljen red voznje

BEOGRAD – U promotivnom periodu od danas do 30. aprila u brzim, elektromotornim dabldeker Inter City vozovima „Soko“, kao i u Regio vozovima, cena vozne karte u jednom smeru za 1. i 2. razred, na relaciji od Beograda do Novog Sada iznosiće 300 dinarata, saopštio je danas „Srbija Voz“ a.d. Deca do šest godina za koje se ne zahteva posebno mesto za sedenje, prevoziće se besplatno.

Regio Expres vozovi na relaciji Beograd – Novi Sad trenutno neće saobraćati.

U Inter City vozu se ne vrši izdavanje voznih karata, već samo kontrola validnosti putem mobilnih terminala i prodaja karata za bicikle i prekomerni ručni prtljag. Putnicima nije dozvoljen ulazak u voz bez vozne karte, navozi se u saopštenju.

U Regio vozovima vozopratno osoblje će ispostavljati vozne karte po cenama sa blagajne.

Putnici koji poseduju odštampanu avionsku kartu „Air Serbia“ na relaciji Beograd-Njujork, prevoziće se, besplatno u Inter City vozu „Soko“ u odlasku ili povratku, na relaciji Beograd Centar-Novi Sad-Beograd Centar. Ovim putnicima na raspolaganju su slobodna mesta u zonama za sedenje koja ne podležu rezervisanju.

U promotivnom periodu neće se primenjivati ostale povlastice.

Inter City vozovi iz stanice Beograd Centar za Novi Sad polaziće u 5.55, 7.34, 10.05, 14.05, 16.30, 18.03 i 20.05 časova, dok će Regio vozovi polaziti u 6.00, 7.00, 9.03, 11.00, 13.00, 15.15, 17.03, 19.10 i 22.20 časova, navodi se u saopštenju.

Inter City vozovi iz Novog Sada polaziće u 7.04, 8.30, 12.01,16.04, 17.45, 20.01 i 22.02 časova, dok će Regio vozovi polaziti u 5.28, 7.46, 9.02, 11.01, 13.00, 15.17, 17.03, 19.16 i 21.01 časova.

Zbog nastavka radova u stanici Novi Beograd, vozovi u ovoj stanici se trenutno neće zaustavljati.

Od danas od 11 časova „Srbija Voz“ a.d. uvodi novi i proširuje postojeći sistem internet kupovine redovnih voznih karata.

Putnici će redovne vozne karte, za sve unutrašnje relacije, moći da kupe putem web aplikacije „Srbija Voz“ a.d. i putem mobilnih telefona, besplatnim preuzimanjem aplikacije putem Google Play i App Store.

Elektronskom kupovinom voznih karata, putnici ostvaruju popust od 5% na ukupnu cenu kartu, napominje se u saopštenju.

(Tanjug)

