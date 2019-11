Prosečna plata rudara 87.000 dinara

BEOGRAD – Ukupan broj zaposlenih u rudarskom sektoru s trećim kvartalom 2019. je 26.076, a prosečna neto zarada u rudarskoj industriji u prvih osam meseci ove godine iznosila je 87.000 dinara, a bruto 120.900 dinara, izjavio je državni sekretar u Ministarstvu energetike, Stevica Deđanski.

Deđanski je, povodom tri decenije od najveće kolektivne rudarske nesreće u „Aleksinačkim rudnicima“ kada je poginulo 90 rudara, rekao da tamo još nije otpočet proces eksploatacije.

„Na ovom mestu danas se rade geološka istraživanja radi sprovođenja analize mogućnosti potencijalne eksploatacije. Tako je više nego preuranjeno dati čak i procene o stanju i potencijalnim mogućnostima“, kazao je Deđanski za „Politiku“.

Deđanski je napomenuo da se interesovanje za rudarski posao ne smanjuje, nego je i veće.

Trenutno u okviru EPS-a i JP „Resavica“ ima 13.635 zaposlenih u procesu eksploatacije uglja, rekao je Deđanski.

Ukupan broj zaposlenih u okviru rudarskih basena „Kolubara“, „Kostolac“, i devet rudnika u „Resavici“, iznosi 16.500, dodao je on.

Deđanski je istakao da je veliko interesovanje za otvaranje novih rudnika od strane opština gde se obavljaju istražne radnje.

„Otvaranje rudnika znači novi život za region. Tu dolazi do novih zapošljavanja, do plata koje su veće od proseka, do ubiranja rudne rente i novac se koristi za popravljanje infrastrukture u lokalnim samoupravama“, napomenuo je Deđanski.

Prema njegovim rečima, nivo investicija u eksploataciji mineralnih sirovina je u konstantnom porasu.

„Samo u 2018. imamo 100 miliona dolara realizovanih investicija u istraživanja, a u periodu pre toga bile su 25 miliona dolara“, naveo je Deđanski.

(Tanjug)