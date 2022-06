Prosečna plata u IT sektoru veća od 1.500 evra, najveća iznosi i do 8.500 evra

BEOGRAD – Prosečna plata u IT sektoru u Srbiji u 2021. godini, prema podacima sajta za zapošljavanje IT kandidata HelloWorld.rs, bila je veća od 1.500 evra, a najveća je bila za senior softver developera (na platformi IT insajder) od 8.500 evra.

Takođe, ove godine se očekuje rast plata u IT sektoru u Srbiji od 30 odsto.

Po podacima sa platforme IT Insajder, 62 odsto komentara o poslodavcima je bilo pozitivno odnosno autori komentara IT stručnjaci preporučuju ocenjenu kompaniju.

U Srbiji raste interesovanje za informacijama o IT kompanijama, navedeno je u saopštenju.

IT Insajder je platforma gde svi zainteresovani mogu da se informišu o poslodavcima u IT industriji i pročitaju iskustva o radu, kao i iskustva sa razgovora za posao.

Prilikom pisanja komentara, bivši i sadašnji zaposleni ocenjuju opšti utisak o kompaniji, mogućnost napredovanja, beneficije koje poslodavac pruža i definišu pozitivne i eventualne negativne strane rada.

Najviše pozitivnih ocena imali su i komentari koji govore da u IT firmama postoje izazovni projekti, prilika za usavršavanje i napredovanje, fleksibilno radno vreme, dobri odnosi u kompanijama, kao i dobijanje povratne informacije nakon razgovora za posao, prilika za usavršavanje i napredovanje, fleksibilno radno vreme, dobri odnosi u kompanijama, kao i dobijanje povratne informacije nakon razgovora za posao.

Kako bi se nivo transparentnosti domaće IT industrije podigao na viši stepen, na IT insajderu dodata je sekcija „Plate“, gde domaći stručnjaci mogu anonimno da napišu svoje neto iznose plata.

(Tanjug)

