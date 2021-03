Prosek programera 1225 evra – rekordna plata 7.500 evra

BEOGRAD – Prosečna mesečna neto plata programera u Srbiji je 1.225 evra a najveća 7.500 koliko je plaćena pozicija softver inženjera u Beograd, utvrđeno je istraživanjem sajta za zapošljavanje IT kandidata helloworld.rs.

Specijalizovani sajt za zapošljavanje IT kandidata do ovih podataka došao je preko 1.000 upisa plata od strane kandidata, navodi se u saopštenju Helloworlda.

Plate u IT industriji najviše zavise od godina relevantnog iskustva pa prosečna zarada senior programera iznosi 1.724 evra, medior programeri zarađuju 1.144 evra a juniori 736 evra.

„Iako senior programeri spadaju u grupu zanimanja koja su u deficitu, najviše raspisanih oglasa u 2020. je bilo za medior programere – čak 65 procenata od ukupno raspisanih IT oglasa za posao“, navodi hellovorld.rs.

Na visinu zarade utiče i tehnologija kojom rade programeri, a po tom kriterijumu najplaćenije u IT industriji su Tećnical Lead sa prosečnom platom od 2.520 evra i Delivery Manager sa prosekom od 2.300 evra.

Poslodavci su prošle godine najviše tražili programere sa poznavanjem Javaskript, Jave, NET-a, PHP-a, Pajton-a, kao i tehnologija C# i C++.

U proseku najbolje plaćen IT centar u Srbiji je Beograd sa prosekom od 1.664 evra, sledi Niš sa 1.229 evra, Kragujevac gde je prosečna plata 1.196 evra, Novi Sad sa platom od 1.104 evra i Subotica gde je prosek 831 evra.

Pored beogradskog softver inženjera sa platom od 7.500 evra, u Nišu je najplaćeniji Tehnikal lid sa platom od 3.500 evra, najplaćeniji IT novosađani su na pozicijama softver developera i IT menadžera sa platama po 3.000 evra, u Kragujevcu je to Ćief Tećnology Officer koji je plaćen 2.888 evra, dok je u Subotici najbolje plaćen Software Arćitect sa 1.700 evra.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.