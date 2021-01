Proširenje obnovljivih izvora povećava opasnost po mrežu

BEČ – Proširenje obnovljivih izvora energije i njihovo snažnije uključenje u mrežu, povećava opasnost po stabilnost elektro-mreže u Evropi, tvrde operateri.

Proizvodnja struje vetro i solarnih parkova očigledno vodi ka sve snažnijim oscilacijama u mreži.

U petak je, zbog drastičnog pada frekvencije, u evropskoj strujnoj mreži pretio, prema austrijskom operateru „Vin Energi“ (Wien Energie) opasnost od „blekauta“ celoj Evropi.

Zbog pada frekvencije, sa ciljem stabilizacije, u mnogim zemljama pokrenute su elektrane, koje su deo „rezervi“, i to je pomoglo sprečavanju kraha mreže.

Međutim, direktor „Vin Energi“ Mihael Štrebl kaže da takve intervencije nisu održivi sistem poslovanja.

„Kao vatrogasci naše elektrane su spremne da uskoče kada izbije „požar“ u našoj mreži“, kazao je on u saopštenju.

Austrijski parlament je nedavno usvojio izmenu zakona o rezervama mreže, čime je stvorena pravna sigurnost, ali je, kako kaže Štrebel, ostalo mnogo otvorenih pitanja.

„Potrebna su nam fer pravila, odgovarajuće naplate i bezbednost za investicije u održavanje ili izgradnju elektrana“, naglasio je on.

Prema njegovim rečima pojačano uključivanje obnovljivih izvora energije i struje iz vetro i solarnih parkova vode ka sve snažnijim oscijalicama u mreži.

„Broj hitnih intervencija drastično raste. „Vin Energi“ je do pre par godina morala samo oko 15 puta da „podigne“ kratkoročno proizvodnju struje, a poslednjih godina to je učinjeno do 240 puta godišnje u cilju stabilizacije mreže“; objasnio je Štebl.

Za osiguranje stabilnosti u snabdevanju, kaže, od ključnog značaja su elektrane na gas.

Operater iz Donje Austrije EVN ukazao je posle pada frekvencije u petak na posledice.

„Veliki potrošači su se javili jer su mašine osetile pad frekvencije. Ukoliko su oscilacije prevelike mašine se same isključuju u cilju zaštite“; objasnio je portparol EVN Štefan Cah.

To, kaže, može da se desi i u elektranama, a onda bi postala kritična situacija.

U Donjoj Austriji elektrana Tajs kod Kremsa služi kao rezerva u slučaju ispada u elektro-mreži, ali prema Cahu ona nije dovoljna, pa se Austrija sve snažnije oslanja u obezbeđivanju sigurnosti u snabdevanju na nuklearne elektrane i elektrane na ugalj iz susedstva.

Vetar, sunce i voda, prema njegovim rečima, nisu dovoljni za povećanje proizvodnje u kratko vreme, iako je budućnost u prirodnim resursima.

(Tanjug)

