Protiv siromaštva, paket od 32 milijarde

RIM – Italijanska vlada usvojila je novi paket mera za pomoć onima koji su najviše pogođeni ekonomskom krizom prouzrokovanom pandemijom kovid-19.

Prema pisanju lista “Il Fato kotidijano”, pomoć od 32 milijarde evra biće podeljena sektoru proizvodnje, zdravstvu, za nabavku vakcina, obrazovanju, kulturi, poljoprivredi.

Koaliciona vlada je takođe usvojila, nakon višesatnog pregovaranja ideološki razlicitih partnera, da se otpišu dugovanja zbog neplaćenog poreza državi, ona koja se odnose na period od 2000. do 2010 godine, ali samo do iznosa od 5.000 evra, i to onima čiji godišnji prihod ne prelazi 30.000 evra.

“Ovo nije vreme kada se traži, već kada se daje novac”, obrazložio je odluku premijer Mario Dragi.

Vlada se obavezala da će razmotriti mogućnosti efikasnije naplate poreza jer se radi o milionima slučajeva neplaćenog poreza, koji su nerešeni celu deceniju.

Ova odluka o oprostu duga na osnovu neplaćenog poreza izazvala je polemike ne samo unutar koalicionih partnera u vladi već i među građanima: bune se oni koji su uredne platiše.

Po rečima premijera, ovo je samo parcijalna pomoć kao odgovor na siromaštvo koje se širi zbog pandemije i ekonomske krize koja je prati, ali je maksimalno što je vlada mogla da učini u ovom momentu.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.