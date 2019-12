Prvi avion sa aerodroma „Morava“ poleteo ka Beču

KRALJEVO – Prvi avion kompanije „Er Srbija“ poleteo je danas, nekoliko minuta pre podneva, sa aerodroma „Morava“ kod Kraljeva ka Beču, a čelnici Čačka, Kraljeva i Vrnjačke Banje kažu da je za građane centralne i zapadne Srbije to ispunjenje dugogodišnjeg sna.

Gradonačelnik Kraljeva Predrag Terzić je izjavio da je to istorijski dan za Raški, Moravički i Zlatiborski okrug, jer će sada građani tog kraja umesto za tri sata do Beograda putovati pola sata, a do Beča sat i po.

„Generacije Kraljevčana sanjale su ovaj dan i danas konačno iz Kraljeva letimo za Beč“, rekao je Terzić.

Prema njegovim rečima, uz početak gradnje Moravskog koridora, otvaranjem Leonija i Taip grupe, Kraljevo ponovo postaje industrijski grad i grad koji je dobro infrastrukturno povezan sa svim gradovima u Srbiji, ali i sa inostranstvom.

„Očekujem da je ovo početak novog života na Ibru i da ćemo u godinama koje slede govoriti samo o uspesima i dobrim rezultatima“, podvukao je Terzić.

Gradonačelnik Čačka Milun Todorović saglasan je sa kraljevačkim kolegom da je ovo veliki dan za sve stanovnike centralne i zapadne Srbije, dodajući da za njih počinje „nova era“.

„Ovo je ulaganje u budućnost i veliki iskorak da mladi ostanu u ovom delu Srbije, da imamo što više turista i privrednika. Ubeđen sam da će već u narednim godinama „kargo“ terminal stvoriti uslove za poljoprivrednike i privrednike da sa svojim proizvodima brže dođu na tržište Evrope i sveta“, naveo je Todorović.

Predsednik opštine Vrnjačka Banja Boban Đurović kaže da je aerodrom u tom regionu bio želja i potreba u turističkom i privrednom smislu, kako bi bio povezan sa centrima u Srbiji i u Evropi.

„U turističkom smislu, za Vrnjačku Banju je to veliki poduhvat, jer smo imali veliki hendikep i primedbe i naših turista i turista iz inostravnstva koji su se žalili na dug transfer od Beograda do Vrnjačke Banje“, rekao je Đurović.

Izrazio je nadu da će u dogovoru sa „Er Srbijom“ u narednom periodu dogovoriti čarter letove koji su turistički bitni za Vrnjačku Banju.

Aerodrom „Morava“ ima sve što je putnicima potrebno, a i Banka Poštanska štedionica je nedavno na aerodromu otvorila svoju ekspozituru.

Prvi avion sa aerodroma „Morava“ kod Kraljeva trebalo je ka Beču da poleti jutros u 7.55. Poletanje je, međutim, bilo odloženo jer letelica iz Beograda nije mogla da sleti na pistu „Morave“ zbog guste magle.

(Tanjug)