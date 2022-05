PTT muzej na manifestaciji 'Muzeji za 10'

Pošta Srbije i PTT muzej u Beogradu objavili su danas da će učestvovati u najvećoj nacionalnoj muzejskoj manifestaciji „Muzeji za 10“, koja se u čast Medjunarodnog dana muzeja, Evropske noći muzeja i Nacionalne nedelje muzeja, održava pod sloganom „Moć muzeja“, od 14. do 20. maja, a na kojoj će posetiocima predstaviti bogat i raznovrstan sedmodnevni besplatan program.

Uz stalnu postavku, specijalno za ovu priliku biće otvorena izložba poštanskih maraka Svetskog poštanskog saveza, iz zbirke maraka stranih poštanskih uprava PTT muzeja dobijenih razmenom sa Svetskim poštanskim savezom.

Medju mnogim markama, kako je ukazano, su i one iz poštanske uprave Ujedinjenih nacija posvećene internacionalnim igrama, izdanja Kine sa reprodukcijama poznatih umetničkih dela iz te zemlje. Tu su i marke „Istorija Španije“ sa karikaturama koje predstavljaju različite periode iz bogate španske istorije, kao i izdanje Sjedinjenih Američkih Država posvećeno popularnim Zvezdanim ratovima.

Izložba knjiga iz fonda biblioteke Pošte Srbije predstaviće vredna izdanja, najstariju knjigu koja se čuva u biblioteci – Serbskij sekreter, iz 1802, Pomenik znamenitih ljudi u srpskog roda, iz 1888, potom najstariji telefonski imenik iz 1912. godine, Zbornik zakona i uredaba u Knjaževini Srbiji, iz 1869. Tu su i prvo izdanje Poštansko-telegrafskog vesnika iz 1889, „Verorgnungsblatt“, odnosno Službeni glasnik za administrativne grane austrijskog ministarstva trgovine, goticom štampan iz 1853. i druge.

Posetioci će moći da vide i ekskluzivnu izložbu „Nevidjeni Lubarda“ koja u PTT muzeju traje do 27. maja, sa deset umetničkih dela Petra Lubarde iz privatnih kolekcija koja do sada nisu izlagana: „Bik“, „Crni panter“, „Zmajevi“, „Minotaur“, „Logorska mrtva priroda“, „Škorpija“, „Selo Brajići“, „Stene“, „Kosovski boj“ i „Put slobode (Sutjeska)“.

U subotu, 14. maja, dodatni programi obuhvatiće stručno vodjenje kroz stalnu izložbenu postavku PTT muzeja, s početkom u 17 sati, u 19 i u 20 sati.

Istog dana, dve interaktivne radionice „Poštanski satić“ za najmladje posetioce na kojima uče kako se piše i adresuje pismo, održaće se u 16 i 18 časova.

Posetu Muzeju Pošte, svi kreativni posetioci mogu iskoristiti i za trajnu zabeležbu utisaka iz hrama srpske poštanske istorije u kratkoj video formi do tri minuta, i učestvovati na nagradnom konkursu „Koja je super MOĆ tvog MUZEJA?“.

Više o ovom konkursu može se videti na linku https://muzejisrbije.rs/2022/04/28/nagradni-konkurs-na-temu-koja-je-super-moc-tvog-muzeja-u-sklopu-manifestacije-muzeji-za-10-2022-godine/.

PTT muzej, u Ulici Majke Jevrosime 13, tokom trajanja manifestacije radiće produženo, u subotu 14. maja biće otvoren od 10 sati do ponoći, a u nastavku programa od 15. do 20. maja, radiće od 10 do 23 časa. Ulaz je besplatan.

(Beta)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.