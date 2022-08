Put Novi Pazar-Tutin biće otvoren sredinom septembra

BEOGRAD – Ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Tomislav Momirović, izjavio je danas da će rekonstruisani put Novi Pazar-Tutin biti pušten u saobraćaj do sredine septembra i naglasio kako se radi na velikom broju infrastruktirnih projekata u Republici, uprkos ratu u Ukrajini i energetskoj krizi.

„Nismo se povukli ni sa jednog infrastruktunog projekta. Radimo na 10 autoputeva i brzih saobracjhanica, svuda se odvijaju intenzivni radovi“, rekao je Momirović za Tanjug.

Ministar je izneo očekivanje da deonica Moravskog koridora do Kruševca bude gotova do kraja godine, a da u februaru ili martu 2023. Valjevo dobije brzu saobraćajnicu do Lajkovica i auto-puta „Miloš Veliki“.

Naveo je kako bi obilaznica oko Beograda trebalo da bude spojena sa auto-putem za Niš kod Bubanj potoka tokom marta naredne godine.

Momirović je najavio da će sutra kod Merošine obići radove na izgradnji auto-puta prema Prištini, kao i na niškom aerodromu „Konstant Veliki“.

(Tanjug)

