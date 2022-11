Putin: Čvorište gasa u TUR moglo bi biti uspostavljeno brzo

MOSKVA – Predsednik Rusije Vladimir Putin izjavio je da bi čvorište prirodnog gasa u Turskoj moglo biti uspostavljeno prilično brzo i predvideo da će mnogi kupci u Evropi želeti da potpišu ugovore.

Putin je predložio da Turska bude baza za snabdevanje gasom ranije ovog meseca, nakon što su gasovodi Severni tok 1 i Severni tok 2 ispod Baltičkog mora oštećeni u eksplozijama u septembru, preneo je Rojters.

Predsednik Turske Redžep Tajip Erdogan kazao je da se slaže sa tom idejom, navela je agencija.

Putin je izjavio da je veoma teško raditi direktno sa evropskim komercijalnim partnerima.

„Lakše nam je da radimo sa Turskom. Predsednik Erdogan je čovek od reči…i lakše nam je da kontrolišemo Crno more“, istakao je Putin na konferenciji za novinare.

„Ovo je sasvim realan projekat i možemo to da uradimo prilično brzo, a biće dovoljno ljudi koji žele da zaključe ugovor…Ne sumnjam da u Evropi ima mnogo onih koji to žele“, zaključio je on.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.