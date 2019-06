Putin: Rusija nije zainteresovana da cene nafte budu visoke

SANKT PETERBURG – Rusija nije zainteresovana da cene nafte budu što više, cena od 60 do 65 dolara po barelu sasvim odgovara ruskom budžetu, izjavio je danas predsednik Vladimir Putin na sastanku sa šefovima stranih novinskih agencija u Sankt Peterburgu, gde je počeo trodnevni Međunarodni ekonomski forum (SPIEF).

„Ruska prerađivačka industrija sama nije zainteresovana za vrlo visoke cene nafte. Prosečna cena oko 60-65 dolara po barelu je sasvim zadovoljavajuća, ne moramo da ih dižemo do vrhunca. Već imamo pristojnu maržu u smislu budžeta”, rekao je Putin, a prenosi agencija Tas s.

On je u tom kontekstu podsetio da je ruski budžet projektovan uz predviđenu cenu nafte od 40 dolara po barelu.

Agencija Rojters izveštava da je ruski predsednik rekao da postoje razlike u stavovima između Rusije i OPEK-a u pogledu toga šta predstavlja fer cenu nafte, d Saudijska Arabija želi da ona bude viša, te da će Moskva zajedno sa kolegama iz te naftne organizacije doneti zajedničku odluku o proizvodnji na sastanku narednih nedelja.

Šef ruske države je takođe rekao da će Rusija nastaviti saradnju sa Organizacijom zemalja izvoznica nafte (OPEK).

„Nastavićemo odnose sa OPEK-om u budućnosti. Nećemo se priključiti OPEK-u, već je uspostavljen određeni mehanizam saradnje i odluke će biti zajedničke“, naveo je Putin.

Naveo je da bi odluka OPEK-a i njenih saveznika, izvoznika nafte, trebalo da uzme u obzir pad proizvodnje u Iranu i Venecueli, kao i probleme u Libiji i Nigeriji.

Odgovarajući na novinarsko pitanje o odlivu kapitala iz Rusije, Putin je, kako izveštava Tas s, rekao da to ne predstavlja nikakvu tragediju jer spoljnotrgovinski suficit ne samo da nadoknađuje, nego znatno premašuje iznos novca koji odlazi iz zemlje.

„Zaista, prošle godine je zabeležen značajan, ali ne i najveći u modernoj ruskoj istoriji, odliv kapitala od 66 milijardi dolara. Međutim, trgovinski suficit je dostigao 131 milijardu dolara, tako da više nego kompenzuje taj odliv“, objasnio je Putin.

„Dakle, to nije nikakva tragedija, mi smatramo da je to prirodan proces“, rekao je on.

Na forumu u Sankt Peterburgu, gde se očekuje oko 17 hiljada učesnika iz Rusije i 140 zemalja sveta, učestvuju i zvaničnici iz Srbije, ministar za inovacije i tehnološki razvoj Nenad Popović, ministar trgovine Rasim Ljajić, ministar energetike Aleksandar Antić, a sutra će se skupu pridružiti i srpski šef diplomatije Ivica Dačić.

Na ovom važnom ekonomskom događaju takođe učestvuju predsednica Republike Srpske Željka Cvijanović i predsedavajući Predsedništva BiH Milorad Dodik.

Jedan od glavnih gostiju na SPIEF-u je predsednik Kine Si Đingping, koji je u Sankt Peterburg doputovao u okviru svoje zvanične posete Rusiji. Među visokim gostima je i generalni sekretar Ujedinjenih nacija Antonio Guteres.

