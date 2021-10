Putin: Rusija normalizovala svoju makroekonomsku politiku

MOSKVA – Rusija je normalizovala svoju ekonomsku politiku i budžet će biti u suficitu, izjavio je danas ruski predsednik Vladimir Putin koji je u formatu video-konferencije učestvovao u plenarnoj sednici samita G20 u Rimu.

Prema njegovim rečima, u Rusiji je 2020. godine deficit budžeta porastao na četiri odsto usled ogromnih mera podrške stanovništva, malog i srednjeg biznisa i zdravstvenog sistema, prenosi Sputnjik.

To je takođe omogućilo da se oporavi tržište rada.

„A ove godine smo normalizovali svoju makroekonomsku politiku tako da će budžet biti u suficitu. Ne samo da smo to postigli, nego smo i pooštrili monetarnu politiku“, rekao je ruski lider.

Istovremeno je ukazao na to da je situacija u zemljama G20 nešto drugačija.

„Ako je u periodu od 2017. do 2019. godine deficit budžeta u proseku iznosio 3,8 odsto BDP-a, u 2020. godini usled pandemije povećao se na 11,2 odsto, a ove godine, iako se smanjio, i dalje ostaje na prilično visokom nivou – 8,7 odsto. Želeo bih da istaknem da 40 odsto budžetskog deficita svih zemalja G20 za 2020-2021. godinu otpada na SAD“, skrenuo je pažnju Putin, istakavši da globalna ekonomija zavisi od položaja američke ekonomije.

Ruski predsednik je upozorio da povećanje budžetskih deficita u različitim zemljama sveta preti visokom globalnom inflacijom.

„Prekomerno stimulisanje dovelo je do opšte nestabilnosti, porasta cena finansijskih sredstava i robe na pojedinim tržištima – energije, hrane i tako dalje. Osnovni uzrok tih pojava je ozbiljni budžetski deficit u razvijenim ekonomijama. To je glavni uzrok. To stvara rizik od visoke globalne inflacije u srednjoročnoj perspektivi, usled čega ne samo da se povećavaju rizici od smanjenja poslovne aktivnosti, nego se učvršćuje i produbljuje nejednakost“, konstatovao je Putin.

Sastanak lidera G20, 16.po redu, održava se danas i sutra u Rimu. Zbog epidemiološke situacije ruski predsednik Vladimir Putin učestvuje onlajn oba dana samita.

(Tanjug)

