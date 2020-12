Putin: Severni tok profitabilan za Evropu

MOSKVA – Ruski predsednik Vladimir Putin izjavio je danas da je projekat izgradnje gasovoda Severni tok 2 ekonomski profitabilan za Evropu i izrazio uverenje da će on biti završen.

„Ostalo je još oko 165 kilometara. To je to, to je skoro završeno. Mislim da ćemo završiti rad“, rekao je Putin na godišnjoj konferenciji za novinare.

Dodao je da je ovaj projekat koristan za Evropu i posebno Nemačku a da je druga opcija kupovina mnogo skupljeg energenta, američkog tečnog naftnog gasa.

„Ne treba da budete stručnjak ili ekonomista da to vidite. To je u nacinalnom interesu Evrope i Nemačke“, rekao je Putin.

On je dodao da očekuje da će nova američka administracija na čelu sa izabranim predsednikom Džom Bajdenom poštovati interese Evrope koja učestvuje u izgradnji Severnog toka 2, prenosi TAS S.

„Nadam se da će američka adminsitracija poštovati svoje partnere, saveznike, da neće insistirati da zanemare svoje nacionalne interese i da će se vratiti fer konkurenciji na međunarodnom tržištu“, rekao je Putin.

(Tanjug)

