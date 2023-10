Radnici američke autoindustrije nastavljaju štrajk dok kompanije ne ponude više

Predsednik sindikalne organizacije američke auto-industrije „United Auto Workers“ (UAW) Šon Fejn rekao je da, iako su proizvođači vozila u Detroitu povećali ponude plata i beneficija za radnike, sindikat može dobiti više ako duže izdrži već petonedeljni štrajk tokom pregovora o kolektivnim ugovorima.Štrajkuje 23 odsto od 146.000 članova sindikata zaposlenih kod tri proizvođača automobila.

Štrajkovi su počeli 15. septembra u po jednoj fabrici za montažu svake kompanije, a sindikat je kasnije uključo radnike u skladištima delova, zatim po jednu montažnu fabriku Forda i GM-a. Prošle nedelje sindikat je napravio iznenađujući potez šireći štrajk na ogroman pogon Forda za proizvodnju kamiona i SUV-ova u Luivilu, u Kentakiju.

Fejn u petak nije najavio širenje štrajka, ali je upozorio da bi UAW mogao da to uradi u bilo kojem trenutku, u zavisnosti od toga koliko napreduje u pregovorima sa proizvođačima automobila.

U protekla 24 sata, rekao je Fejn, „Stellantis“ i GM su dali ponude za plate koje su slične Fordovim, uz 23 odsto povećanja tokom trajanja četvorogodišnjeg ugovora. Ali, predsednik sindikata je insistirao da kompanije mogu da idu dalje: „Nama su preostale karte koje možemo da odigramo, a njima je preostalo novca da potroše“.

Tvrdeći da se „Ford“ „pretvara da ne može da priušti ono što tražimo“, Fejn je primetio da se ta kompanija požalila što su radnici sindikata otišli iz fabrike kamiona u Luivilu koja je morala da se zatvori. Ta fabrika je najveća i najprofitabilnija Fordova fabrika na svetu.

„Izbacili smo iz pogona njihovu najveću fabriku, a nisu se vratili ni sa jednom novom ponudom“, rekao je on.

Iako je Fejn rekao da će se UAW potruditi da dobije velikodušnije ponude proizvođača automobila, obratio se članovima sindikata koji su rekli da su već sada spremni da glasaju o ugovorima, i tvrdio da kompanije pokušavaju da podele sindikat i pozvao radnike na međusobnu solidarnost.

Fejn je rekao da kompanije i dalje tvrde da su dale rekordne ponude UAW-u, ali da su one nedovoljne da nadoknade ono što su radnici izgubili tokom protekle dve decenije. Svaki put kada proizvođači automobila daju ponudu, rekao je Fejn, tvrde da je to najbolje što mogu, da bi se danima kasnije vratili sa boljom ponudom.

GM je u saopštenju rekao da je u petak dao ponudu sa „značajnim pomacima u svim ključnim oblastima u nastojanju da se postigne konačan dogovor sa UAW i da se naši ljudi vrate na posao“.

Mutincionalni konglomerat „Stellantis“ je rekao da su sa sindikatom postigli napredak u smanjenju jaza o značajnim pitanjima „što će doneti trenutnu finansijsku dobit i sigurnost posla za naše zaposlene“. Ta kompanija je saopštila da je fokusirana na rešavanje problema što je pre moguće.

„Ford“ je rekao da su njegove ugovorne ponude UAW-u najizdašnije među pnudama sva tri proizvođača automobila.

„Znamo da su naši zaposleni koji su članovi UAW povređeni u ovom produženom štrajku zbog izgubljenih plata i izgubljene podele dobiti“, navodi se u „Fordovom“ saopštenju. „Želimo da zaključimo ove pregovore ugovorom koji značajno poboljšava njihove živote i obezbeđuje snažnu budućnost za sve“, poručila je kompanija.

Sve tri kompanije su rekle da ne mogu da povećaju troškove rada do te mere da ne bi imale dovoljno novca da ulažu u nova vozila i fabrike.

GM je rekao da njegova ponuda podiže plate za većinu radne snage na 40,39 dolara (38.10 evra) po satu, ili oko 84.000 (79.233 evra) dolara godišnje, do kraja četvorogodišnjeg ugovora. To je povećanje od 23 odsto preko 32,32 (30,49) dolara po satu koje zarađuje većina radnika u fabrici. Na godišnjem nivou to je 25 odsto.

Ta kompanija je saopštila da je ponovo uvela povećanje naknade za troškove života za mnoge zaposlene u prvoj godini ugovora, povećavajući povećanje plata iznad 30 odsto do septembra 2027. Radnici su odustali od povećanja naknade za troškove života tokom inflacije 2009. godine, kada su kompanije bile u finansijskoj opasnosti. GM je ranije ponudio dodatak od osam odsto na plate radnika s fiksnim doprinosima što je manje od 9,5 odsto koje nude njegova dva konkurenta.

UAW je tražio povećanje od 36 odsto tokom četiri godine i tradicionalni penzijski plan sa definisanim beneficijama za radnike zaposlene od 2007.

Fejn je rekao da je GM odbio da odgovori na Fordovu ponudu da radnicima da pravo na štrajk kada dođe do zatvaranja neke fabrike. Ni GM i Stellantis nisu parirali Fordu u vraćanju povećanja naknade za troškove života na nivoe iz 2009. godine.

Nije jasno kada bi Fejn mogao da traži da se još radnika stane uz 34.000 zaposlenih koji su već bez posla i plata u šest fabrika za sklapanje vozila i 38 skladišta za distribuciju delova.

Merik Masters, profesor biznisa Univerziteta „Waine State“ u Detroitu smatra je da će „Ford“ i „Stellantis“ morati da se pridruže GM-u u uključivanju budućih fabrika baterija za električna vozila – što je još jedan sindikalni zahtev, u opšti sporazum s UAW kako bi se sindikalni sporazum postigao sa sve tri kompanije. To bi u suštini osiguralo da će i u budućim fabrikama ubuduće biti sindikati što je ključna tačka za UAW.

Prošle nedelje, pre no što je GM pristao na odredbe o fabrici baterija, sindikat je zapretio da će zatvoriti fabriku GM-a u Arlingtonu, u Teksasu, koja proizvodi visokoprofitabilne velike terence.

Sindikalni štrajkovi u ciljanim fabrikama u svakoj kompaniji, koji su počeli 15. septembra, bliže se početku šeste nedelje.

UAW takođe traži povećanje penzija za penzionere te industrije, okončanje različitih nivoa plata za radnike i drugo. Čini se da samo GM-ova ponuda to zadovoljava u poslednjoj godini pred novi ugovor.

