Radosavljevic: Rudnik Soko je u grupi opasnih rudnika

BEOGRAD – Rudnik Soko u kome se jutros dogodila teška nesreća je jedan od rudnika za koji je Rudarski institut u Beogradu utvrdio da u njemu postoji opasnost od eksplozivne ugljene prašine i metana, izjavio je za Tanjug direktor tog instituta Milinko Radosavljević.

“ Našim važećim pravilnikom definiše se metodologija kako se neki rudnik kategoriše odnosno proglašava opasnim, bilo da je reč o metanu ili eksplozivnoj ugljenoj prašini. Rudarski institut je to jedini radio, ne samo u Srbiji nego i u bivšoj Jugoslaviji i utvrdio je da devet jamskih rudnika Resavice spada u opasne“, kaže Radosavljević.

Navodi da su se nadležni iz Resavice rukovodili nalazima Instituta kada su se radili projekti, nabavljala oprema i primenjivale mere zaštite, kao što je ventilacija i slično.

“ Ono sto ja znam jeste da su oni svoju organizaciju rada uskladili sa preporukama koje smo mi dali“, ističe Radosavljević.

Dodaje da to znači da se u rudniku svakodnevno radi metanometrija, odnosno meri se koncentracije metana i ostalih potencijalno opasnih gasova, jer ne sme doći do kritičnih koncentracija koje dovode do eksplozije.

Takođe se primenjuju i mere za uklanjanje nataložene prašine, kako bi se sprečilo njeno uzvitlavanje i stvaranje uslova da ta prašina postane eksplozivna, odnosno da bude potencijalno opasna ako se inicira da dođe do eksplozije.

Prema njegovim rečima redovno merenje koncentracije opasnih gasova i preduzimanje mera zaštite mogu u velikoj meri sprečiti da se nesreće dogode.

Navodi da naravno postoje i stvari koje ne mogu da se kontrolišu ali njih je manje, jer da je drugačije nesreće bi se i češće dešavale.

Naglasavajući da je tešsko proceniti šta je izazvalo jutrošnju nesreću, Radosavljević ukazuje da je ljudski faktor uzrok u najvećem broju slučajeva, jer je dovoljna mala nepažnja i postojanje u jami bilo čega što može da izazove plamen, varnicu.

Ističe da je zato neophodno striktno poštovati sve preporučene mere zaštite na radu u jamama i to od strane svih aktera, radnika, poslovodstva rudnika, države.

“ Ne znam koliko je u našoj praksi realno kontrolisati sve moguće uzroke. Naša podzemna eksploatacija uglja se nažalost bori sa mnogo problema kao što je zastarela tehnologija i slično i pohvalno je što oni uopšte daju neku proizvodnju s obzirom na uslove u kojima rade“, kaže on i dodaje da je Vlada Srbije poslednjih godina dosta uradila da se poboljšaju uslovi rada u rudnicima.

I pored toga što devet jamskih rudnika u Resavici, kako kaže, rade na ivici rentabilnosti, smatra da ih ne treba gasiti, već zadržati uz mnogo veće ulaganje u bezbednost na radu.

(Tanjug)

