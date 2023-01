Raduljko: Uprava carina ostvarila rekordan prihod koji ide u budžet Srbije

BEOGRAD – Uprava carina saopštila je da je u 2022. godini oborila svoj rekord kad su u pitanju prihodi u državnom budžetu, a najviše uz pomoć elektronske licitacije koja je pokrenuta prošle godine, izjavio je danasdirektor Uprave carina Branko Radujko.

„Prihod je ostvaren na osnovu dažbina koje naplaćuje Uprava carina a to su carinske dažbine, uvozni PDV i akcize na uvoz određenih proizvoda. Rast iznosi 19.11 odsto u odnosu na prošlu godinu. Prošle godine smo imali rast od 21 odsto u odnosu na onu prethodnu, a u osmogodišnjem periodu pre toga carina je rasla 7.8 odsto“, rekao je Radujko za Tanjug.

On je istakao da se sa uvođenjem e-licitacije digla transparentnost i konkurentnost, upravo zato što niko ne može da pravi dogovore, već se licitacije odvijaju iz domova, kancelarija putem identifikacije i šifre.

Naglašava i da nema propuštanja kamiona i kombija kroz carinu dok se ne sprovede carinski postupak.

Prema njegovim rečima Uprava za carinu je veoma odlučna i čvrsta u tome da stane na put krijumčarenju, što svedoče rekordene zaplene cigareta, duvanskih proizvoda i neprijavljenje gotovine.

„Daću jedan primer: Na uvozu polovnih automobila smo do pre dve godine imali prosečnu dažbinu po vozilu 37 hiljada dinara, a danas je to oko 86.000 dinara. Nikakvi propisi se nisu promenili, promenio se pristup Uprava carina u poštovanju zakona i primeni propisa na dosledan način“, izjavio je on.

Radujko navodi da se benefiti Otvorenog Balkana vide svakog dana i da je broj teretnih motornih vozila koji prelaze našu granicu na prelazu Preševo porastao u oba pravca za 16 odsto.

„Ovo znači da je porasla i spoljnotrgovinska razmena unutar članica inicijative Otvorenog Balkana, što će uticati na konkurentnost naše ekonomije i bolju poziciju naših privrednika. Oni danas praktično pod istim uslovima nude svoje proizvode na tržištu od 12 miliona ljudi“, rekao je Radujko.

(Tanjug)

