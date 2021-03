Rajaner pokreće liniju Niš-Beč od 3. jula

BEOGRAD – Irski niskotarifni avio-prevoznik Rajaner najavio je danas da od 3. jula pokreće novu liniju na relaciji Niš – Beč, na kojoj će leteti dva puta nedeljno u okviru letnjeg rasporeda 2021. godine za Srbiju.

U saopštenju dostavljenom Tanjugu, kompanija poručuje da je omogućila putnicima iz Srbije da rezervišu karte po ceni od samo 24,99 evra za putovanja do kraja oktobra 2021, pri čemu rezervacije treba da izvrše do nedelje 21. marta u ponoć na veb sajtu Rajanera.

Podsećaju takođe na mogućnost da putnici iskoriste Rajanerovu nultu naknadu ukoliko se njihovi planovi putovanja promene.

„Svesni toga da se kovid mere ograničenja redovno menjaju, kupci sada mogu da rezervišu letove za zasluženi odmor, znajući da, ako moraju da odlože ili promene datum putovanja, to mogu da učine do dva puta bez plaćanja naknade na ime promene do kraja oktobra 2021.“, navela je u saopštenju Olga Pavlonka, direktor prodaje i marketinga kompanije Rajaner za Centralnu i Istoču Evropu i Balkan.

