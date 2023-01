Rast cena nekretnina i zakupa u Srbiji (FOTO/VIDEO)

Tražnja za kupovinom i zakupom stambenog i poslovnog prostora u Srbiji naglo je podigla te cene u „nebesa“ pre nekoliko meseci, nakon masovnog dolaska Rusa i Ukrajinaca.

Prosečna vrednost kvadrata u centru Beograda dostigla je 3.065 evra, pa je za stan od 84 kvadrata potrebno izdvojiti čak 260.000 evra.

Vrtoglavi rast cena na najatraktivnijim lokacijama Beograda preneo se i na ostale delove grada i države. Prosečna cena stanova novogradnje u Srbiji u 2022. godini porasla je za 24 odsto u odnosu na 2020 godinu kada je cena bila oko 1.400 evra po kvadratu, dok je danas dostigla 2.285 evra

Licencirani agent za prodaju nekretnina Kaća Lazarević rekla je da je masovni dolazak Rusa i Ukrajinaca u Srbiju , potpuno poremetilo tržište nekretnina.

“Cena kvadrata je u proseku preko 3.000 evra 3.500, 4.000 pa i naviše, u zavisnosti koliko ko ceni svoj kvadrat, ali kupaca očigledno za sve ima. Cene će da rastu sve do tad do kad bude ovakva potražnja. One ne rastu odjedanput, one polako, ali sigurno idu na gore.“

Vlasnici stanova u starogradnji koji imaju garaže, ne zaostaju u prodajnim cenama i cenama zakupa za vlasnicima stanova u novogradnji jer su podigli cene sa 6.000-7.000 evra na 25.000 do 40.000 evra.

“U jednom periodu je cena gradjevinskog materijala skočila pa je on posle pojeftinio. Apsolutno to u ovom trenutku nema uticaja. Osnovno je da mi nemamo dovoljan broj stanova da ponudimo”, smatra Lazarević.

Ove godine drastično je porasla i potražnja za poslovnim prostorom, a Skupština Beograda povećala je nedavno cene zakupa prostora u njenom vlasništvu za 8,1 odsto.Prilog Kineske Medijske Grupe (CMG).

(Beta)

