Rast IT tržišta od osam odsto

BEOGRAD – Državna sekretarka u Ministarstvu trgovine, turizma i telekomunikacija Tatjana Matić saopštila je danas da se vrednost domaćeg IT tržišta u 2018. godini procenjuje na oko 522,7 miliona evra, što predstavlja ukupan rast u odnosu na prošlu godinu od osam odsto.

Ona je navela da se očekuje da najveći rast ima tržište IT usluga, oko 13,5odsto, sledi tržište paketnog softvera sa rastom od oko 10,4 odsto, i isporuke IT opreme oko 2,6 odsto.

Državna sekretarka je najavila i da se prema dosadašnjim trendovima, za 2018. godinu očekuje povećanje dodatne vrednosti koju su ostvarila IT preduzeća na 2,4 odsto BDP-a. Ona je podsetila da su u 2017. ta preduzeća ostvarila ukupno 804,2 miliona evra dodatne vrednosti, odnosno 2,3 odsto srpskog BDP-a, što je bilo povećanje u odnosu na godinu ranije, kada je ta vrednost iznosila 2,1odsto BDP-a.

„Radi nastavka ubrzanja razvoja IT tržišta i IT industrije u Republici Srbiji koje je dostignuto u prethodnom periodu, potrebna je ekonomska i politička stabilnost, budući da IT prožima sve oblasti, počev od privrede, zdravstva, obrazovanja“, poručila je Matić, ističući da su ključna ulaganja u ovaj sektor, koja su trenutno nedovoljna i iznose 75 evra po stanovniku.

(Tanjug)