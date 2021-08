Raste promet grožđa, jabuke i šljive

BEOGRAD – Prodaja lubenice i dalje je na prvom mestu po obimu trgovanja, a osim lubenice, na Veletržnici Beograd aktuelna je i prodaja dinje, šargarepe, paradajza, luka, paprike i krompira.

Od voća porastao je promet grožđa, jabuke i šljive, a promet grožđa i šljive je porastao za 30 odsto u odnosu na prethodni period, navodi se u saopštenju Veletržnice Beograd.

U ponudi se može naći grožđe iz Rasinskog okruga, Šumadije i okoline Beograda, kao i uvozno grožđe iz Severne Makedonije i Crne Gore.

Cena grožđa, i belog i crnog, ide od 110 do 130 dinara po kilogramu, a uvoznog belog grožđa od 130 do 150 dinara.

Kada je reč o šljivi, trenutno se na Veletržnici Beograd može naći ta voćka iz različitih delova Srbije, a pretežno iz Aranđelovca, Čačka, Brusa, Prokuplja i Valjeva.

Cena šljive po kilogramu je od 80 do 100 dinara.

Na Veletržnici Beograd paradajz se može naći po ceni od 80 do 120 dinara, paprika babura od 60 do 70 dinara, a paprika šilja crvena od 140 do 160 dinara.

(Tanjug)

