Razmena do 17.000 tona merkantilnog kukuruza za tovnu junad

BEOGRAD – Republicka direkcija za robne rezerve objavila je poziv za prikupljanje zahteva za naturalnu razmenu do 17.000 tona merkantilnog kukuruza za tovnu junad, a paritet je 17 kilograma kukuruza za kilogram tovne junadi.

Rok za realizaciju razmene je 30. septembar 2019. godine.

Maksimalna količina merkantilnog kukuruza po primarnom poljoprivrednom proizvođaču je do 170.000 kilograma.

Tovna junad treba da budu na skladištu primarnog proizvođača koji se prijavljuje na javni poziv najmanje 120 dana pre objave javnog poziva i moraju biti upisana u Centralnu bazu podataka o obeleženim životinjama.

Merkantilni kukuruz treba da bude prirodno ili veštački suv, u zrnu, zdrav i zreo, bez znakova plesni i bez stranog mirisa i ukusa, nezaražen biljnim bolestima i štetočinama, do 14 odsto vlage, do osam odsto lomljenih zrna, do dva odsto defektnih zrna, do dva odsto nagorelih zrna, strane primese maksimalno jedan odsto, od čega 0,5 odsto anorganskih.

(Tanjug)