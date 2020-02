RC C na Sajmu u Beogradu predstavio Put balkanskih spomenika

BEOGRAD – Savet za regionalnu saradnju (RC C), sa sedištem u Sarajevu, predstavio je na Međunarodnom sajmu turizma u Beogradu svoj projekat kulturološkog turizma „Put balkanskih spomenika“.

„Put balkanskih spomenika nastoji oživeti umetnost, dizajn i arhitekturu spomenika posvećenih Drugom svetskom ratu nastalih širom Zapadnog Balkana u periodu između 1950-ih i 1990-ih godina i ponuditi novi turistički proizvod kako stranim, tako i turistima iz regiona koji su u potrazi za jedinstvenim kulturološkim doživljajem“, izjavila je Snježana Derviškadić, vođa projektnog tima za razvoj i promociju turizma pri RC C-u.

Osim pokretanja rute Put balkanskih spomenika, RC C je od 20. do 23. februara domaćin štanda „Zapadni Balkan – Powered by RČ“, na kome desetak operatera iz regiona promoviše i prodaje svoje najbolje ture kulturološkog i avanturističkog turizma.

Kako je saopštio RC C, te rute obuhvataju različite delove Balkana, od Bosne i Hercegovine, preko Crne Gre i Srbije do Severne Makedonije, Kosova* i Albanije.

(Tanjug)