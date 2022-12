Recikleri: Najavljene zakonske izmene doneće poboljšanje u industriji otpada

BEOGRAD – Najavljene izmene i dopune Zakona o upravljanju otpadom, čije je usvajanje planirano do kraja ove godine, dovešće do otklanjanja pojedinih nedostataka zakona usvojenog pre 13 godina i stvoriti preduslove za dalji razvoj industrije posebnih tokova otpada, saopštilo je Udruženje reciklera Srbije.

Predsednik ovog udruženja Nikola Egić ističe da je Ministarstvo zaštite životne sredine u postupku javne rasprave prihvatilo većinu predloga industrije posebnih tokova otpada.

„Prihvatanje predloga Udruženja reciklera Srbije i ostalih učesnika iz drugih oblasti upravljanja otpadom pokazuje postojanje dijaloga između privrede i resornog ministarstva i uvažavanje predloga koji su upućeni kako bi se unapredio sistema upravljanja otpadom“, rekao je on.

Dodao je da su se u dugogodišnjoj primeni važećeg zakona pokazali njegovi brojni nedostaci, zbog čega se recikleri nadaju da se u nastavku zakonodavne procedure mogu rešiti i dodatna otvorena pitanja, koja se tiču same industrije, ali i procedura i nadležnosti različitih nivoa vlasti.

Prema njegovim rečima, rešavanje ovih pitanja zajedno sa najavljenim izmenama Zakona o zaštiti životne sredine koje se odnose i na uređivanje postupka isplate podsticaja za zbrinjavanje posebnih tokova otpada, mogu stvoriti preduslove za narednu fazu razvoja ove industrije i nastavak njenog rasta.

Udruženje navodi da je u prvih devet meseci ove godine zbrinuto više od 97.000 tona posebnih tokova otpada i da je Ministarstvo zaštite životne sredine 2022. sprovelo konkurse za poslednji kvartal prethodne i tri kvartala tekuće godine, čime su, posle mnogo godina nestabilnosti, drugu godinu zaredom blagovremeno plaćena sredstva za tretman opasnog otpada.

Ističu da je najvažnije da država na ovaj način obezbeđuje zbrinjavanje otpada u skladu sa zakonom i evropskim standardima, čime se sprečava nekontrolisano ispuštanje toksičnih materija u životnu sredinu.

Reciklažna industrija upošljava više od 15.000 ljudi i kako navode iz Udruženja reciklera ove godine je posle dugo vremena zabeležila i rast zaposlenosti od 9,0 odsto.

(Tanjug)

