Region može da privuče više turista zajedno, ali. . .

KOPAONIK – Zemlje regiona zajedno mogu da privuku veći broj turista, posebno iz udaljenih destinacija, ali još uvek nisu daleko odmakle u koncipiranju regionalnih turističkih proizvoda, rečeno je danas na panelu “Turizam-reginalna perspektiva” na Kopaonik biznis forumu.

Pomoćnica ministra trgovine, turizma i telekomunikacija Renata Pindžo kaže da postoje potpisani sporazumi, definisani proizvodi ali ocenjuje da se nije daleko odmaklo.

“Imamo problem što nemamo jasne turističke proizvode. Sa druge strane pitanje koliko javni sektor osluškuje potrebe privatnog sektora i mislim da je svim akterima u regionu potreban taj signal da je saradnja zasnovana na iskrenim interesima”, rekla je Pindžo.

Ona je navela da, pre desetak i više godina, turizam u smislu regionalne saradnje nije baš bio na agendi, i to ne samo na Zapadnom Balkanu već i šire.

“Deset godina kasnije vidimo da se turizam prikazuje kao najbolji način povezivanja pre svega zemalja koje su opterećene prošlošću. Najviše je regionalnih inicijativa kada je reč o saradnji u turizmu”, rekla je ona.

Različiti akteri su, kaže, prepoznali da region može da generiše više turista iz udaljenih destinacija ukoliko bude imao objedinjenu turističku ponudu.

“Napravljen je korak od “sedam milja” kada su parcijalno određene zemlje zajedno nudile svoje destinacije, zajedno su se predstavljale na sajmovima. Ako mislite da je to išlo lako, nije. I dalje ima problema:, kazala je Pindžo.

Dragana Đurica viši stručnjak za konkurentnost Saveta za regionalnu saradnju podseća da regionalna saradnja u bilo kojoj oblasti nije lak posao, jer nosi određene probleme i opterećenja.

“Ali turizam se iskristalisao kao oblast gde je to najjednostavnije uraditi. Pre godinu dana formirali smo regionalni projekat za pravljenje zajednickog regionalnog proizvoda u turizmu, koji finansijski podržava Evropska komisija”, rekla je ona.

Ideja je, nastavlja Đurica, da ko god dođe na jednu lokaciju u regionu poseti i ostale.

Dodala je da se prirpema zajednički proizvod u oblasti avanturizma i kulturnog turizma. Po njenim rečima broj turista koji poseti region je, prema podacima Svetske turističke organizacije, oko deset miliona, a neki pokazatelji govore da ih je više od 12 miliona.

“Zajedno možemo privući još više”, rekla je Đurica i dodala da je neophodan javni-privatni dijalog.

Osnivač i direktor Exit festival Dušan Kovačević priča da je tokom nastajanja, Exit okupio ljude iz svih krajeva bivše Jugoslavije, i to je tada, kaže, bila prvo jedna nesvesna, a potom i svesna misija.

Tenzije u regionu jesu izazov, ali, kako ističe, postoji i “paralelno društvo – tiha balkanska većina” koje želi normalno da radi i privređuje.

“Upravo radeći festivale na primer u Hrvatskoj, u Istri nismo naišli ni na jedan problem. Bili smo sjano primljeni. Kada se svede na konretne projekte, može da se radi”, rekao je Kovačević.

On je rekao da je uglavnom potrebno nekoliko godina postojanja određenog festival da se on “primi” i da svi “stejkholderi” do kraja shvate značaj samih festivala.

“Exitu je bilo potrebno pet godina da se shvati da je od nacionalnog značaja i da sve strukture, koje se menjaju u međuvremenu, nastavljaju čak snažije da podržavaju te projekte”, rekao je Kovačević.

Kovačević kaže da turizam i kreativne industrije mogu da budu tačka spajanja koja će u potpunosti ujediniti region.

“Da bi se to desilo potrebno je da svaka država regiona to prepozna kao apsolutni strateški značaj i potrebno je da se dobije snažna podrška Evrope za tako nešto”, rekao je Kovačević.

Panel je održan u okviru Kopaonik biznis foruma čiji su medijski partneri Novinska agencija Tanjug i NIN.

(Tanjug)