RGZ: Obavljaju se prodaje nekretnina i postupci nasleđivanja

BEOGRAD – Prvi, prioritetni servisi Republičkog geodetskog zavoda (RGZ) od juče su, nakon višednevnog zaključavanja zbog hakerskih napada, počeli da rade a kako je za Tanjug danas potrdila Maja Radović iz RGZ proradili su servisi koji su neophodni državnim institucijama.

Ona je precizirala da se od juče mogu obavljati prodaje na tržištu nepokretnosti, kao i postupci nasleđivanja.

„Sada se bazi podataka Zavoda pristupa putem magistrale državnih organa i tako je putem sistema Ministarstva odbrane moguće da podaci budu dostupni javnim beležnicima“, objasnila je Radović.

O tome koliko je sistem RGZ ponovo u funkciji, prema njenim rečima svedoči i podatak da je Zavodu juče upućeno više od 4.500 zahteva od strane državnih organa.

Kada je reč o izdavanju građevinskih dozvola, u šta je uključen i Zavod, sagovornica Tanjuga kaže, da je u okviru objedinjene procedure, jedan od koraka vezan za katastar nepokretnosti i da je postupak puštanja u rad ovog servisa u toku.

Prema njenim rečima, do sada je IT servis Agencije za privredne registre preko koga se odvija procedura dodele građevinskih dozvola sa Zavodom bio povezan putem interneta i da i oni sada, zbog novonastale situacije prelaze na komunikaciju putem „magistrale“ državnih organa, pošto je to u ovom trenutku najsigurniji put za komunikaciju.

Radović kaže da će on lajn komunikacija i spoljni korisnici morati da sačekaju još izvesno vreme da bi svi delovi sistema bili provereni i da će oni nešto kasnije biti pušteni u rad ali da su sistemi koji funkcionišu sa državnim organima u funkciji i da putem njih mogu da se obave svi poslovi među kojima su i oni koji se tiču podataka o vlasništvu i podataka iz katastra nepokretnosti.

(Tanjug)

