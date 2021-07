Rio Tinto će se prilagoditi odluci ako bude referenduma

BEOGRAD – U slučaju da bude referenduma o Projektu „Jadar“ i da odluka bude negativna kompanija Rio Sava Eksplorejšn će se prilagoditi, rekla je danas generalna direktorka te kompanije Vesna Prodanović.

„Kompanija će morati da zauzme svoj stav, a videćemo kakav je stav države“, rekla je ona danas na konferenciji za novinare.

Prodanović očekuje i razjašnjenje pravnog okvira o važnosti dozvola u slučaju negativnog referendumskog ishoda.

Kako navodi, Rio Sava, kompanija ćerka Rio Tinta, o referendumu zna ono što je saznala iz medija.

Ona je istakla da je mogućnost referenduma spomenuo predsednik Srbije, a da još nije poznato da li bi bio lokalni ili na nivou Srbije.

„Smatramo da je važno ukoliko do referenduma dođe da svi zainteresovani budu potpuno informisani o projektu, mi se na to fokusiramo“, rekla je ona.

Rukovodstvo Rio Sava eksplorejšn javnosti se obratilo pošto je Rio Tinto objavio da je izdvojio je 2,4 milijarde američkih dolara za izgradnju rudnika i postrojenja za preradu litijuma u Srbiji.

Govoreći o protestima protiv ovog projekta ona je rekla da je na kompaniji da pruži sve podatke, a u proteste niti može niti želi da se meša.

Projekat Jadar ocenila je kao investiciju u procesno industrijski objekat, i istakla da kompanija ne želi da bude posmatran politički.

Na pitanje novinara da prokomentariše protivljenje sadašnje opozicije Projektu Jadar ona je rekla da je reč o projektu dobrom za Srbiju koju će podržati svaka odgovorna vlast.

„Moje mišljenje je da bilo ko od sadasnjih opozicionih partija da dođe na vlast podržavaće ovakav projekat“, rekla je ona i dodala da ne želi da projekat bude poluga u političkoj borbi.

Prodanović je istakla da je jadarit nov mineral, pa je i proces njegove proizvodnje i prerade inovativan.

„Faze procesnog postrojenja su pojedinačno poznate i primenjuju se u svetu“, rekla je ona.

Iz Rio Save za 24. avgust najavili su otvoreni sastanak na kome će svi zainteresovani moći da dobiju informacije o planiranom procesu proizvodnje.

Direktorka je pozvala sve ljude koji su protiv projekta na otvoreni razgovor i predstavljenje svih tehničkih rešenja.

Govoreći o opasnosti od zagađenja Jadra ona je istakla da iako ništa na svetu nije 100 posto sigurno, planirani sistemi za prečišćavanje voda su takvi da omogućavaju da do zagađenja ne dođe.

Ona je naglasila značaj postavljanja stalnog monitoringa parametara oko kvaliteta vode, kao i planova reagovanja u slučaju akcidenata.

„Ako se potencijalno zagađenje evidentira u ranoj fazi, onda može da se spreči veće zagađenje“, rekla je ona i navela da se kod akcidenata zaustavljaju postrojenja.

Dodala je da je sve svedeno na maksimalno smanjen rizik da do toga dođe.

Iz kompanije očekuju da Studija procene uticaja na životnu sredinu bude usvojena ove godine, što bi omogućilo da izgradnja počne 2022. godine, te da rudnik i procesno postrojenje počnu sa probnim radom 2026. godine.

Najavljuju da bi se u tom slučaju do punog kapaciteta proizvodnje od 58.000 tona rafinisanog litijum karbonata pogodnog za proizvodnju baterija došlo u narednih godinu do dve dana.

U investicionoj odluci Rio Tinta od 2,4 milijarde dolara su i dosadašnja ulaganja, a Prodanović je rekla da investicije obuhvataju i planirane infrastrukturne objeke koji će se koristiti samo za projekat Jadar.

Navela je da je Rio Tinto ponosan na saradnju sa Muzejom Jadra i finansiranjem koja su doprinela otkrivanju dela kulturnog nasleđa.

Istakla je da će se sa izabranom tehnologijom eksploatacije iskoristiti samo 50 procenata rudnog tela, jer se ostavljaju podzemni stubovi koji garantuju stabilnost terena.

„Sleganje terena koje može da se dogodi tek za 20 godina i iznosiće maksimalno 20 centimetara. To je nešto što je golim okom nevidljivo, i nema govora o uticaju na Tronošu i Tršić,“, rekla je ona.

Kako je navedeno, biće rađena i zapunjavanja prostora koji će se pojaviti na dubini od 700 metara posle podzemne eksploatacije.

Glavna saradnica za zaštitu životne sredine Margareta Milosavljević rekla je da postoji jasna procedura reakcije u slučajevima akcidenata, i da te planove odobrava posebno odeljenje Ministarstva zaštite životne sredine.

Ona je navela da je SEVESO studija hemijskog uticaja za projekat Jadar urađena u najranijoj fazi projekta i da se stalno dopunjava.

Dodala je da će za rudnik i procesno postrojenje neophodne hemikalije biti dovožene železnicom i kamionski, i istakla da se taj prevoz neće razlikovati od prevoza za druge industrije u Srbiji.

„Mi nemamo toksične hemikalije, već opasne materije koje mogu da imaju različitu vrstu i klasu opasnosti. Sumporna kiselina će se prevoziti železnicom, posebnim kontejnerima, po propisima za prevoz opasnih materija“, rekla je ona.

Dodala je da će ako dođe do akcidenta, šteta biti sanirana, te da će biti sprovedene sve mere definisane zakonom.

Istakla je da se u ovoj fazi planira i monitoring koji će trajati minimum trideset godina posle završetka aktivnosti u rudniku, kao i sanacija i rekultivacija odlagališta.

„To je minimum. Koliko ćemo i kako ćemo pratiti, zavisi i od toga šta će Ministarstvo životne sredine definisati kroz procenu uticaja na životnu sredinu. Oni mogu da odrede i 50 godina po zatvaranju, ali minimalno je 30“, rekla je ona.

Rukovodilac poslova saradnje sa državnim organima Nikola Šunjić rekao je da je kompanija je do sada uputila ponude za otkup 64 posto zemljišnih parcela, i 77 posto objekata, a da je 98 procenata ponuda prihvaćeno.

Kompleks budućeg rudnika i postrojenja za preradu rude je na 400 hektara.

Šunjić je najavio da će kada se iscrpu mogućnosti otkupa nekretnina ići i na eksproprijaciju.

„Trenutna procene kompanije su da će ona biti primenjena za manje od 10 procenata parcela“, rekao je on.

Kako je naveo, projekat Jadar se realizuje na osnovu prostornog plana područja posebne namene koji je prošle godine donela Vlada Republike Srbije.

„U toku je procedura usvajanja prostornog plana Grada Loznice, što donosi tamošnja skupština, i u tom smislu oni ne mogu preinačiti odluku Vlade Republike Srbije“, rekao je on komentarišući razloge najavljenih protesta u Loznici.

Šunjić je istakao i da je pilot postrojenje sa tehnologijom koja će biti primenjivana u Srbiji uspešno testirano u Banduri u Australiji na preko 2000 uzoraka.

„Ideja je da se to postrojenje prenese u Srbiju, kako bi se koristilo ne samo za demonstraciju, nego i za obuku. To je tehnologija koja je potvrđena i podneto je patentno rešenje“, rekao je on.

Kako je naveo rukovodilac istraživanja geolog Nenad Grubin u godini pune proizvodnje postojenje na teritoriji Jadra proizvodiće i 280.000 tona borne kiseline.

„Sa tom količinom borne kiseline Rio Sava Eksplorejšn će postati jedan od tri najveća svetska proizvođača borata, a Srbija, uz SAD i Tursku jedna od tri najveća svetska proizvođača“, rekao je on.

(Tanjug)

