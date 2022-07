Ristic: Kada se let otkaze putnik ima pravo na povracaj novca

BEOGRAD – Osnovno pravo putnika, koji su sprečeni da se ukrcaju na avion, a to se najčečhe dešava zbog odloženih ili otkazanih letova, jeste da traže povraćaj novca datog za kartu, rekao je danas za Tanjug pravnik u Udruženju za zaštitu potrošača Efektiva Jovan Ristić i dodao da je rok za povraćaj novca sedam dana.

Prema njegovim rečima, prava putnika u slučaju odloženih ili otkazanih letova, što se često dešavalo u poslednje vreme, regulisana su pravilima Evropske unije koje je Srbija prenela u svoje zakonodavstvo.

„Ta pravila su sadržana u pravilniku o pravima putnika kod odloženih i otkazanih letova a osnovno pravo putnika tada jeste da traži nazad novac koji je dao za avionsku kartu.To niko ne može da mu uskrati, osim ako on sam izabere drugu opciju a ta opcija je zamenski let“, objasnio je Ristić.

Dodao je da ako je putnik zbog izostanka leta „zarobljen“, on ima pravo na besplatan hotelski smeštaj i telefonske pozive.

Ristić je naveo da putnik, kao i svaki potrošač, mora sam da traži povraćaj novca, jer mu on neće biti isplaćen po automatizmu.

Kada je reč o zamenskom letu, objasnio je da bi on trebalo da usledi u nekom skorijem periodu i naveo da je pravilnikom Evropske unije tačno regulisano šta je prihvatljivo a šta nije za zamenski let.

Sumirajući prava putnika sprečenih da se ukrcaju na avion sagovornik Tanjuga je istakao da je prva stvar povratiti novac, druga zamenski let a treća naknada štete.

„Naknada štete sleduje pod određenim uslovima a osnovna pravila su da ako je let bio dužine do 1500 km, može da se potražuje do 250 evra, za let između 1500 i 3500 km, 400 evra a za let duži od 3500 km, 600 evra“, rekao je Ristić.

Dodao je da postoji mogućnost da se smanji iznos naknade štete ako je bio let kraći od 1500 km a putniku je ponuđen zamenski let.

Ukazao je i da je rok za reklamacije neograničen ali da svakako ne bi trebalo čekati, već reklamaciju uložiti odmah.

(Tanjug)

